Violência contra a mulher a. Brunetti explica o papel da ciência na compreensão do mundo feminino

ROMA (Atualidade) – Entrevista com o professor Guido Brunetti antes de 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher

25 de novembro éDia Internacional pela Eliminação da Violência contra as MulheresFundado pelas Nações Unidas em 1999. O assunto é difícil, complexo e delicado. Sr Guido Brunetti Tente nos orientar na compreensão das mentes e comportamentos femininos.

“Para compreender o perigoso fenômeno do feminicídio e da violência contra a mulher, é necessário entrar no ainda misterioso planeta do mundo feminino, cuja análise apresenta a especificidade e variedade de complexas características neurobiológicas, mentais e emocionais.

Da busca emerge uma personalidade multifacetada, sempre em perpétua mudança, às vezes um quadro indefinido, entrecruzando-se com influências do claro-escuro e difícil de prever. Na verdade, muito pouco se fala sobre a mulher e pouco ou nada se sabe. Depois dos estudos notáveis ​​de Freud e outros autores, é a neurociência de hoje que busca lançar luz sobre os aspectos misteriosos das mulheres. “

Uma lacuna cultural e científica?

Certamente, teorias milenares sem valor científico, estereótipos e preconceitos sempre caracterizaram a imagem feminina, que desde a antiguidade foi considerada “inferior” aos homens a nível psicológico, mental e social, estando sujeita à violência, humilhação, possessão, controlo , evasão e ódio. Infelizmente, a expressão ainda é sobre uma cultura ancestral que permeia.

Para as mulheres, uma tragédia interna do milênio.

Até o século 20, a maioria dos estudiosos acreditava que as mulheres nada mais eram do que “homens menores” em termos neurobiológicos e em qualquer outro sentido. Portanto, pouca atenção foi dada à personalidade das mulheres e sua fisiologia. ”

violência e humilhação …

O fenômeno da violência contra a mulher e do feminicídio tem aumentado nos últimos tempos. Muitas mulheres são vítimas de assassinato, uma a cada três dias. A grande crise sanitária, econômica, social e moral provocada pela pandemia – explica Brunetti – teve um efeito aluvial na estrutura emocional, mental e social do indivíduo, com graves repercussões na sociedade. Fato que reforça ainda mais a urgência e a importância do tema que estamos estudando.

violência? É transgressivo, transgressivo, transitivo. É força. Ato físico ou verbal de um indivíduo em relação a outro que causa dano biológico, psicológico e sexual. A violência tem um significado neurobiológico encontrado na estrutura mais antiga do cérebro humano. É um impulso inato destrutivo e autodestrutivo, influenciado por experiências e pelo ambiente social e cultural.

Para nós, o conceito de violência transcende essas dimensões. Como já discutimos em outros sites com o professor Giovanni Puglia, o pai da neuropsiquiatria infantil na Itália, um processo estupro No plano planetário, sua compreensão está ligada não apenas à crise econômica, mas sobretudo à crise social, moral e espiritual.

Estamos testemunhando um declínio imparável nos valores e princípios que sustentaram a civilização por milhares de anos. Surge um mundo fluido, inseguro, ansioso, opaco, elusivo, desprovido de certos pontos de referência.

E a violência contra as mulheres?

“A violência contra as mulheres é considerada um ‘flagelo global’, um problema de saúde de ‘grandes proporções’ (Nações Unidas). Há uma emergência com graves atrasos na política europeia e italiana, falta de visões modernas, pessoal despreparado, social e político subestimação do fenômeno e muito mais. De retórica e muita hipocrisia. ”

Qual é a contribuição do feminismo e da revolução sexual?

Acadêmicas feministas, assim como muitas especialistas feministas, anunciaram o declínio do papel das mulheres, que são cada vez mais semelhantes aos homens, na competição pelo poder. Com o tempo, o movimento feminista e a revolução sexual fracassaram, devido à presença de aspectos de utopia e descontentamento e ao processo não resolvido de “emancipação” das mulheres. Emergiu o chauvinismo masculino invertido. A mulher virou cobaia, moeda de troca, virou útero, substância, objeto de prazer. Sua liberdade é uma liberdade falsa. O fato é que uma mulher que hoje ocupa uma posição de destaque profissional e intelectualmente irrita-se se for identificada como feminista ”.

Você, professora Brunetti, mencionou os avanços científicos no conhecimento das mulheres.

“Estamos entrando em uma era em que começamos a descobrir grandes habilidades femininas. De fato, nos últimos anos, a neurociência mostrou novas descobertas empolgantes sobre a personalidade de uma mulher em termos de estrutura cerebral, processos mentais, impulsos sexuais e comportamentos.

As mulheres não são mais “inferiores” aos homens, pois as mulheres desfrutam, entre outras coisas, da superioridade genética e do sistema imunológico junto com a superioridade simpática.

A pesquisa descobriu então que os aspectos neurológicos das mulheres, como o ciclo menstrual, gravidez, parto, amamentação e puericultura, são componentes relevantes de seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional. “

Você está dizendo que as mulheres têm dons especiais?

“Eles têm uma estrutura cerebral única.

As primeiras diferenças no cérebro aparecem já na oitava semana de desenvolvimento fetal. Outra pesquisa indicou que menos de 24 horas após o nascimento, um recém-nascido responde ao choro de outro recém-nascido. Há um ano, as meninas ganharam empatia, tornaram-se mais sensíveis ao sofrimento alheio ”.

Quais são os outros recursos essenciais?

“E são muitos. As mulheres adquirem qualidades únicas e incomuns, como agilidade verbal, capacidade de decifrar sentimentos e humores, formar laços sociais profundos, capacidade de amenizar conflitos e nutrir as pessoas ao seu redor. aos dois anos, eles têm um vocabulário três vezes mais rico que o dos meninos. Na verdade, eles começaram a falar mais cedo. Eles são adeptos da leitura de expressões faciais e nuances emocionais.

Também foi descoberto que os hormônios têm efeitos neurológicos tremendos e adaptam o cérebro feminino ao ponto em que percebem a realidade e seu modo de vida de uma maneira diferente. A influência hormonal é importante em todas as fases do desenvolvimento da mulher. A maternidade, por exemplo, causa mudanças hormonais massivas, transformando o cérebro feminino, alterando sua estrutura e funcionamento. ”

sexualidade…

“Existem muitas teorias, muitas vezes conflitantes e contraditórias entre si. Foi Freud quem descobriu a sexualidade infantil, enfatizando sua centralidade também na gênese de todas as formas de perversão e neurose sexual.

Os circuitos sexuais femininos estão associados à oxitocina, uma substância que promove, entre outras coisas, comportamentos de cura e de emergência. As influências maternas contribuem para o desenvolvimento das diferenças sexuais.

Neurocientistas provaram que são essenciais diferença De natureza feminina em comparação com a masculina. É a identidade de gênero do cérebro que determina se as pessoas fazem isso ou não eles sentem feminino ou masculino. O cérebro feminino e o masculino têm Diferente Os sistemas sexuais também se relacionam com impulsos sexuais e amor, um sentimento que constitui um dos estados mais irracionais do cérebro que podem ser assumidos.

Que conclusões devem ser tiradas?

Portanto, há evidências científicas das diferenças entre os cérebros feminino e masculino. Os cérebros de homens e mulheres parecem “diferentes” ao nascer. Nossos cérebros são diferentes e nossas mentes também.

Hoje, um progresso notável foi feito nos campos da genética, neurociência, biologia, desenvolvimento neuro-hormonal e graças a tecnologias notáveis Fantasias mentais Eles definem – identifica o famoso autor – uma revolução científica que visa não só desestruturar os métodos de diagnóstico e tratamento na medicina e na psiquiatria, mas também na nossa visão de mundo e nos nossos conceitos milenares, a partir dos sistemas filosóficos.

Portanto, é necessário – conclui a professora Brunetti – utilizar e valorizar todos os talentos do cérebro da mulher para promover a preservação da espécie e o progresso da humanidade ”.

