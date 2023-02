WWF no dia de Darwin, 5 espécies salvas pela ciência

12 de fevereiro foi o Dia de Darwin e para o dia dedicado ao pai da teoria da evolução e inspirador da ciência da conservação, o World Wildlife Fund refere-se a 5 histórias sobre espécies animais que já estiveram ameaçadas de extinção ou vítimas de preconceitos e mitos e, graças a avanços científicos, pesquisa, educação e convivência, foram reavaliados e protegidos e salvos.

o lobo Estava à beira da extinção no final dos anos 1970 na Itália. O wolfhound esteve presente em grande parte do território italiano, nos últimos dois séculos com o desenvolvimento das armas de fogo esta espécie sofreu um declínio fazendo com que desaparecesse dos Alpes e de grande parte da cordilheira dos Apeninos. Desde então obrigado WWF e tudo Parque Nacional de Abruzos Em muitos estudos científicos, a imagem do lobo foi reabilitada e os estudos reconheceram sua grande capacidade de se mover e se comunicar socialmente, apesar de ser esquivo e noturno. Víboras, víboras, serfoni e várias espécies de morcegos que vivem em nosso país foram perseguidos e mortos ao longo dos séculos por serem considerados um símbolo do “mal”. A ciência mostrou que as cobras são caçadoras hábeis de roedores e são importantes para…equilíbrio do ecossistema Onde vivem, enquanto os morcegos ajudam a conter os insetos, principalmente os mosquitos. O lince-ibérico é a espécie de felino mais ameaçada do mundo. Em 2002, restavam apenas 94 linces na natureza, e agora eles estão à beira da extinção. Depois de muitas tentativas e até alguns insucessos, a reprodução em cativeiro é feita desde 2006 e em menos de vinte anos o número de linces ibéricos atingiu mais de 1.300 indivíduos em estado selvagem.

O exemplo mais famoso é rinoceronte branco norteA este respeito, recordamos Sudan, o último macho da espécie que morreu em 2018, sendo que esta espécie foi considerada extinta. Apenas os sobreviventes e Fatu, filha e neta de Sudan, permaneceram vivos. Depois de várias tentativas, em agosto de 2019, os cientistas conseguiram fertilizar em laboratório os óvulos das últimas fêmeas sobreviventes.