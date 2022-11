imigrantes. É um confronto entre o governo e os médicos. Meloni: “Escolher médicos para tomar todos é estranho.” Rings: “Medicina é diferente de política. Devemos respeitar o trabalho de médicos que trabalharam na ciência e na consciência”

Perguntas e respostas à distância entre o primeiro-ministro, que disse esta manhã que considerou a decisão das autoridades de saúde de desembarcar todos os migrantes em navios de ONGs esta manhã, e o médico-chefe italiano, que estigmatizou a decisão do primeiro-ministro: “As decisões tomadas pela saúde os profissionais devem ser respeitados porque avaliar a saúde é diferente das escolhas políticas em relação aos imigrantes.”

09 de novembro –

Li as manchetes surreais nos jornais esta manhã, longe da realidade. Por exemplo, a decisão da autoridade de saúde de desembarcar todos os migrantes em navios de ONGs, declarando-os vulneráveis ​​devido aos riscos potenciais de problemas psicológicos, não dependia do governo. A escolha da autoridade sanitária, que estranhamos, “Por isso hoje o Primeiro-Ministro Geórgia Meloni Durante a assembleia com os blocos parlamentares da FdI.

Frase que os médicos não gostaram: “Medicina é diferente de política. Devemos respeitar o trabalho dos médicos que trabalharam na ciência e na consciência”, disse o presidente do Fnomceo à Ansa Filippo Agnelli.

“Quando os médicos fazem uma avaliação – verifica-se que os padrões da medicina são atendidos e a medicina não pode ser considerada uma questão política. Se os colegas intervêm, eles avaliam o nível de vulnerabilidade das pessoas de acordo com as regras da profissão médica, e cada profissional tem autonomia e liberdade e não deve estar sujeito a restrições ou condições”, disse Fnomceo.

Se a política “quer intervir – concluiu Agnelli – deve fazê-lo através de seus instrumentos, que são leis e decretos, e ao presidente Meloni, respondo dizendo que as decisões dos profissionais de saúde são respeitadas porque a avaliação do estado de saúde é diferente das escolhas políticas em relação aos imigrantes.”

09 de novembro de 2022

