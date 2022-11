Qual é o spread triplo esperado para os próximos meses e como você se protege

Especialistas antecipam o risco de tricotilomania nos próximos meses, devido à disseminação de infecções respiratórias causadas por três vírus.

com chegada Estação fria o Patógenos respiratórios (e não só) Eles têm uma vantagem por vários motivosPor isso, entre os picos do outono e do inverno, doenças da gripe E a ParainfluenzaÉ caracterizado por TosseE a FebreE a Dor de gargantaDores nas articulações, etc. sintomas Normal. Entre o final de 2022 e o início de 2023, surgirá uma situação praticamente sem precedentes, que eles decidiram chamar nos Estados Unidos de um nome bastante tranquilizador “Tri-endêmico“, trissomia em nossa língua. Como o termo sugere, é uma coexistência de três doenças distintas, cuja disseminação simultânea nos próximos meses pode pressionar os sistemas de saúde de muitos países, incluindo a Itália. Todas as doenças que afetam o sistema respiratório:EfeitoGeralmente causada por vírus da gripe algo como E a B.; lá COVID-19 criado Coronavírus SARS-CoV-2; As infecções atribuídas a Vírus Sincicial Respiratório Humano (VSR). Os vírus responsáveis ​​circulam ao mesmo tempo desde o início da pandemia de Covid, então por que há temores de um cenário inédito para a próxima estação fria, tanto que o nome de tríplice pandemia está sendo dado?

As razões são diferentes, mas todas estão intimamente relacionadas pandemia do covid-19 e medidas tomadas nos últimos anos para conter a disseminação do SARS-CoV-2. o PertoO distanciamento socialUsar máscarasmenor trabalho inteligenteO Ensino à distância E o melhor interesse emhigiene das mãos, apenas para apontar as medidas mais conhecidas, não apenas reduziram o contágio de patógenos pandêmicos, mas também eliminaram literalmente as epidemias de gripe sazonal, bem como expulsaram o vírus sincicial respiratório. Este último é vírus Que, com base em dados do Istituto Superiore di Sanità (ISS), apenas em Itália Ele causou mais de 20.000 hospitalizações e quase 3.000 mortes. Para entender o impacto das medidas rigorosas de combate à Covid na gripe, basta mencionar os dados da Austrália: em 2019, antes do surto da epidemia, o sistema de saúde australiano registrou mais de 60 mil casos, Em 2020 apenas 107. Na prática, a gripe foi abolida.

Como todos sabemos, as medidas anti-Covid foram praticamente eliminadas: as pessoas hoje podem viajar e se encontrar sem fronteiras, enquanto o distanciamento social se tornou uma memória distante. São também “conquistas” graças à missão campanha de vacinação. Mas neste inverno, surpresas desagradáveis ​​ainda podem surgir nas curvas de hospitalização e mortalidade por Covid, devido a uma combinação de diferentes fatores: ausência de medidas preventivas; Negociando cepas super indescritíveis Como subvariáveis ​​de Omicron; E a imunidade Downhill para muitas pessoas. Nem todos, de fato, fizeram os reforços de vacina recomendados para sua idade/condição de saúde.

Mas estamos falando de uma pandemia tripla, não de uma miríade de ondas ocultas de Covid. Em palavras muito simples, os outros dois vírus correm o risco de serem mais problemáticos do que o habitual porque poderiam se beneficiar da ausência de ações que os silenciaram por tanto tempo (quase). Um dos principais riscos é que temos sistemas imunológicos – especialmente crianças mais novas – esses três anos não foram treinados na exposição sazonal usual a patógenos, de modo que tanto o RSV quanto as cepas de influenza podem aproveitar as oportunidades para se espalhar mais facilmente e causar doenças. Infecções mais graves. Quão Referido pelo New York Times O vírus sincicial respiratório humano já está causando muitos acessos a hospitais infantis, onde as crianças têm infecções graves, bronquiolite E a Pneumonia. A gripe também pode causar infecções e epidemias muito graves que podem perturbar os sistemas de saúde. Somente na Itália, em circunstâncias normais, Segundo dados da Estação Espacial Internacional A gripe e suas complicações causam uma média de 8.000 mortes por ano.

Portanto, no cenário atual, a tríplice pandemia não pode ser subestimada, razão pela qual médicos e cientistas recomendam a vacinação contra a Covid (com todas as doses disponíveis para o seu grupo) e contra a gripe. Infelizmente, ainda não há vacina contra o vírus sincicial respiratório, mesmo que as empresas farmacêuticas estejam trabalhando nele e funcionando bem. Conforme explicou à Repubblica o Dr. Giovanni Maga, diretor do Centro Nacional de Pesquisa em Pavia, mesmo que o alerta triplo de pandemia venha dos Estados Unidos, ele se aplica a todos os países. “A possibilidade de contrair as três doenças, nomeadamente Covid, influenza e RSV, não é menos significativa, e isso deve ser de grande interesse”, explica Maga. “Levamos em consideração – continua – que as crianças não são vacinadas contra SARS-CoV-2, nem são vacinadas contra influenza, embora neste último caso a vacina esteja disponível (pode ser feita a partir dos 6 meses) e é recomendada especialmente em lugares pequenos porque é fácil contrair infecções em escolas e jardins de infância, mas a resposta à vacinação muitas vezes não é alta porque os pais subestimam sua importância.” Assim, a vacinação, a prevenção e a atenção aos comportamentos também serão essenciais nos próximos meses para todos.