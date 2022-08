Você quer regular o açúcar no sangue instantaneamente? Coma esses alimentos

Quais alimentos são úteis na regulação do açúcar no sangue? Existem alguns alimentos que podem combater substâncias nocivas. Quando você tem diabetes, seus níveis de açúcar no sangue podem aumentar drasticamente. O açúcar elevado no sangue não tratado pode levar a complicações graves, incluindo cegueira, danos nos nervos e até a morte.

Portanto, é importante manter o açúcar no sangue sob controle e mantê-lo o mais próximo possível do normal através de uma dieta bem equilibrada e de preferência gerenciada. Provavelmente já sabemos que não devemos comer doces ou outros carboidratos não nutritivos quando temos diabetes. Mas existem muitos alimentos que são benéficos para pessoas com essa condição.

Qual é o índice glicêmico?

O índice glicêmico (IG) é uma escala usada para classificar os alimentos com base na rapidez com que os níveis de açúcar no sangue aumentam. Os carboidratos que se decompõem rapidamente durante a digestão têm um alto índice glicêmico e são o que elevam os níveis de açúcar no sangue.

Alimentos com baixo índice glicêmico são digeridos lentamente, tornando-os uma boa opção para pessoas com diabetes. O índice glicêmico de um alimento depende de muitos fatores: tamanho da porção, metabolismo de um indivíduo e como e quando o alimento é ingerido. Em geral, os alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras tendem a ter um índice glicêmico mais baixo, enquanto os alimentos ricos em proteínas, açúcar e gorduras tendem a ter um índice glicêmico mais baixo.

Alimentos que mantêm o açúcar no sangue

Cereais como a aveia são ricos em fibras e possuem baixo índice glicêmico, o que os torna um dos melhores alimentos para diabéticos. É uma excelente fonte de beta-glucana, uma fibra solúvel que ajuda a reduzir o colesterol no sangue e regular os níveis de açúcar no sangue.

O feijão é outro alimento proteico, mas com baixo teor de gordura e uma excelente fonte de fibra dietética solúvel e insolúvel. A fibra solúvel do feijão age como uma esponja, absorvendo colesterol e outras substâncias gordurosas no sangue. A fibra insolúvel é fonte de saciedade e pode contribuir para o controle do peso.

Muitos vegetais são pobres em açúcar e amido e, portanto, têm um baixo índice glicêmico. Estes incluem brócolis, couve-flor, cenoura, couve, espinafre, tomate e alface verde. Escolha vegetais frescos e orgânicos sempre que possível, pois os tipos enlatados e congelados geralmente adicionam sal e podem ser menos nutritivos.

Nozes e sementes são ricas em proteínas e ácidos graxos essenciais. Também é rico em fibras e proteínas e tem um índice glicêmico muito baixo. Comer pequenas porções de nozes e sementes 1-2 vezes por semana pode ser muito benéfico para pacientes diabéticos. É melhor comido cru e não assado ou salgado.

A fruta é um lanche delicioso e nutritivo, mas deve ser escolhido. Evitamos comer frutas com alto índice glicêmico, como bananas, melões e uvas. Comer uma variedade de frutas de baixo índice glicêmico pode ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue sob controle.