É verdade que os cães choram de felicidade? Aqui está o que a ciência diz sobre isso

Quem tem cachorro em casa sabe que são animais incríveis, mas é verdade que choram de felicidade? Aqui está o que a ciência diz

Como muitos certamente sabem, os cães são animais verdadeiramente únicos e quem os tem em casa sabe que podem ser grandes amigos e companheiros de aventura, mas é verdade que choram de felicidade? Aqui está o que você precisa saber sobre isso.

Como se sabe, Fido é o melhor amigo do homem desde a antiguidade e é justamente por isso que a relação entre os dois é muito especial. Ao longo do tempo, um cachorro e um homem conseguiram criar um relacionamento verdadeiramente único como nenhum outro.

No entanto, existem alguns aspectos deste animal pouco conhecido, nos quais os cientistas trabalham há anos, que se relacionam com o comportamento do Fido.

Os donos observam muito seus cães e muitas vezes percebem esse lacrimejamentoque é um comportamento bastante comum e tem um significado completamente diferente do que você imagina.

Uma pesquisa conduzida por alguns cientistas japoneses e publicada na revista Current Biology revelou isso Os cães podem chorar de alegria.

Os cães choram de alegria – é o que dizem os cientistas

Já se sabia que os cães são animais únicos e que o seu olhar era particularmente intenso, mas alguns cientistas revelaram algo verdadeiramente único que deixaria muitas pessoas sem palavras.

A missão vem da Universidade Azabu e explica que os cães podem expressar como se sentem através das lágrimas.

No entanto, dizer que Fido chora de felicidade pode ser arriscado, mesmo que a pesquisa pareça bastante sólida. Ou seja, ele analisou dezoito cães e observou suas reações durante os encontros com seus amigos humanos. Cães e humanos ficaram separados por sete horas.

O encontro fez Fido chorar e parece que essa reação se deveu à liberação de ocitocina. Este último é capaz de criar laços emocionais, e quando Fido se encontra diante de seu amigo humano, o nível desse hormônio aumenta.

Então nasceu a onda de lágrimas. Para entender se esse comportamento era fruto do acaso ou não, o experimento foi realizado novamente, mas com pessoas que os cães não conheciam. O resultado foi que o rasgo resultante foi menor.