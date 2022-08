A estrela ferida Betelgeuse, viva a cura

Betelgeuse

O Telescópio Espacial Hubble, de propriedade da NASA e da Agência Espacial Europeia (ESA), está testemunhando a lenta recuperação da estrela gigante vermelha.: Uma ferida que se abriu em sua superfície foi causada por uma explosão catastrófica em 2019, fazendo com que perdesse uma grande parte de sua superfície ao se espalhar no espaço com uma massa 400 bilhões de vezes maior do que a emitida em uma explosão solar típica. Este é um evento sem precedentes, relata o estudo Publicados no The Astrophysical Journal e administrado pelo Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.