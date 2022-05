Estudo sobre máscaras: Com Ffp2, comprometimento cognitivo e saúde geral

De acordo com um novo estudo publicado no site de coleta de dados científicos Medrxiv.org, O uso de máscaras aumenta significativamente a inalação de dióxido de carbono, o que causa uma deterioração geral na cognição e na saúde.

De acordo com o estudo, com o FFP2, o limite de segurança do dióxido de carbono é rapidamente ultrapassado, com 10 a 20 vezes mais inalação do que a respiração normal.

Este é o primeiro estudo, nesse sentido, que leva em conta a ‘re-respiração’.– ou avaliação da respiração em circuito fechado – com “Explorar (inalação) Do dióxido de carbono dos gases exalados“em tempo real.

No estudo, que ainda está em fase preliminar, foram comparados os valores de ingestão de CO2Como sabemos prejudiciais à saúde:

Com respiração livre, foi detectada uma concentração de 458ppm de dióxido de carbono

Com o uso das chamadas máscaras cirúrgicas, chega a 5.271 ppm

Usando máscaras FFP2, um limite de 10.143 ppm foi alcançado

Levando em conta que Limite de segurança em ação e 5000 ppm Reconhecemos que o limite já foi ultrapassado com o uso de máscaras cirúrgicas, enquanto mais que dobrou com o uso de FFp2.

Os seres humanos inalam o oxigênio do ar durante a inalação e liberam dióxido de carbono no ar durante a exalação. O ar livremente inalado geralmente contém uma grande quantidade de oxigênio enquanto contém a menor quantidade de dióxido de carbono. Por outro lado, o ar exalado contém apenas 16% de oxigênio, mas na verdade contém 4% de dióxido de carbono. Dióxido de carbono tão cedo quanto um Concentração de 1000ppm de dióxido de carbono Prejudica o desempenho, o foco e o bem-estar geral do indivíduo.

com esses lugares Vamos imaginar como e com que frequência uma máscara, principalmente a FFp2, pode afetar o uso continuado que muitos usamPara a saúde e bem-estar cognitivo.

Enquanto a partir de 1º de maio, as máscaras não serão obrigatórias em lojas, bares, restaurantes e museus, de acordo com o Decreto do Ministro da Saúde A partir de 38 de abril, permanece a obrigação de usar dispositivos de proteção FFP2 em transporte, shows indoor e instalações de saúde.

Sem falar no compromisso, com nossos filhos, Usá-lo durante o horário escolar: fato e hábitos muito perigosos neste caso, os afetados são os sujeitos vulneráveis ​​à medida que o metabolismo continua a se desenvolver.

Infelizmente, mesmo ao ar livre, é preciso dizer que, mesmo após o término do compromisso, o país ainda se encontra em pânico, caracterizado por mais de dois anos de campanha de terror midiático: a vida cotidiana dos italianos não parece ter mudado nada , e muitos ainda usam Ffp2 ou cirurgia Mesmo ao ar livre ou quando não é necessário.

Como muitos virstars anteriores admitiram como Matteo Bassetti Responsável pela propagação e deposição deste terrível clima de pânico, máscara de ferramenta de saúde Transformado em uma espécie de “cobertor Linus” um porto seguro para se agarrar em um mundo de informações contraditórias, especialmente para os mais pequenos.

E é assim que a máscara não vai acabar no lixo, no máximo no bolsoE, do outro lado, a pista verde, pronta para sair talvez em setembro, quando, pode apostar, os compromissos voltarão, talvez à medida que as notícias da miríade de variáveis ​​assassinas se espalhem.

Antonio Albanês

