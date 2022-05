“Wandering on Maps”, duas semanas de ação entre ciência e arte no Lazio

Uma abordagem plurianual e interdisciplinar, entre ciência, arte, multiplicidade de sentidos e socialização de experiências, que combina, simplifica e divulga a cultura científica. Descubra, saiba, faça.

Depois que ele olhou (no primeiro ano) e descobriu (no segundo ano), ele finalmente age, e continua, desde então. O terceiro ano do evento se concentra em fazer o que precisa ser feito. O que significa engajar, fazer, agir, viver de acordo com o que foi descoberto e conhecido: o respeito, um método que consiste em obediência, acomodação, disciplina, ordem, limpeza, até amor, mas também criatividade, invenção, cooperação. É sempre uma proteção, uma tutela, uma defesa, como legado, testemunho entregue, obrigação imposta, assistência recebida e depois prestada às novas gerações. Uma sequência humana infinita.

O trabalho também é entendido como inovação, reutilização e reciclagem: este é o ano dedicado a explorar o uso sustentável dos recursos naturais, o ano de “experimentar” práticas ambientais e refletir sobre novos e potenciais estilos de vida. Mas também descobrir o “trabalho” dos investigadores e as inovações da investigação científico-tecnológica em áreas que vão desde processos de gestão de resíduos a novas formas de energia, desde tecnologias ambientais e agricultura de precisão até às mais recentes fronteiras do conhecimento sobre a relação entre nutrição e saúde.

Em nosso calendário e programa “Wayfarer on Maps”, você encontrará ervas daninhas musicais e uma Rock’n’roll Moon, óculos acústicos e faixas de arte, caminhada fluida e um evento tão surpreendentemente apelidado de “Psicologia”, caminhadas vulcânicas e conferências plásticas, elogios por compostar e construir livros de teatro e livros de teatro.

O evento é uma excursão de ciência e arte, um mapeamento de três anos da área que amostrava e identificava a presença de animais em ambientes naturais, catalogava e gravava sons enquanto criava um concurso de composições musicais. Os resultados desta pesquisa serão apresentados em revista no dia 14 de maio, às 12, com a exposição “DI TUTTA L’ERBA. Ervas, cianótipos, sons, caixas naturais.” Trata-se de uma proposta artística e científica, experimental e padrão, de propósito, de construir um herbário tridimensional com mesas científicas, padrões artísticos celestes, insetos empalhados, desenhos de pequenos animais e registros ecológicos .

Tudo o que há a dizer é o Lago Martignano e o Parque Rigo, no município de XV, em Roma, a capital. Além de ouvir uma composição experimental de um vencedor de um concurso de composição eletroacústica, começando com o uso de amostras de som gravadas no Rigo Park e ao redor do Lago Martino. A exposição, criada com a contribuição do Parque Natural Regional de Bracciano-Martignano, permanece aberta até 29 de maio com visitas todos os sábados e domingos.

Entre os eventos musicais, domingo, 15 de maio, às 21h, na Piazza Casal da Universidade Agrícola de Sisano, na presença da lua cheia, a conferência apresentou “Rock around the Moon”, uma jornada científica, música e literatura com a voz de Raffaella Misti; Sábado, 21 de maio, às 19h, na igreja de San Giovanni Battista em Cesano, foi realizado o concerto “CRISTALLOFONIA” para espetáculos – peças de Bach, Beethoven e outros músicos interpretadas pelo eclético Robert Tissot.

Sábado, 28 de maio, às 17h, no Parco del Rego, “Arqueologia Natural”, a Rota Arte e Natureza de Fernanda Besolano, com bailarinos e performers: um evento itinerante que combina arte, dança e performance em estreito contato com as formas, cores e sons da natureza.

Entre as oficinas, “Domingo para a Ciência” é uma celebração das ciências naturais em colaboração com o Resina Museum System (15 museus científicos e naturais da região do Lácio), em particular com o Museo del Fiore, o Museu Natural das Montanhas Prenestini e com o Museu Cívico Adolfo Klitsche De La Grange em Allumiere, que oferece experimentos, jogos e publicações científicas.

Outras oficinas para crianças e jovens em “SCIENZA IN SPALLA” (uma viagem com um especialista) e “SCIENZIATO A WHO” (Conferências Científicas sobre Paisagens) em colaboração com o Liceu Biagio Pascal; “DIARI VERDI” (oficinas de construção de jogos de tabuleiro, jogos de cartas de toque, teatro e inspirados na literatura, seleção de textos para as crianças falarem sobre coleta seletiva, lixo e conscientização ambiental) em colaboração com o Instituto Inclusivo La Giustiniana.

Colaboração do projeto: Katrina AcampuraMídia social; Anna Paula BakalovCoreógrafo e dançarino; Annalisa Baldimúsico ou intérprete; David BarronO estudante da indústria de música eletrônica e ritmo. Shin Barbu empresa vertical de dinheirobrincalhão; Giada Bassettigráficos; Eduardo Maria BellucciCompositor e músico. Alessandra Casaluma atriz Alessandra SecaPintor da natureza. Corrado FantoniCompositor e músico. Annamaria Federicicompositor; Irene Maria GiorgiBailarina e coreógrafa. Pier Francesco Giordanoestou fotografando Marco Guidivídeo; Lorenza Merzagorabióloga, museóloga e Coordenadora do Sistema Museu da Resina; Rafaella Micatecantor David Monachium músico vocal, artista vocal e compositor; Maria Morehartfator cultural Fabio Seasonesifísico, presidente da Associação Italiana de Produção de Compostos; Eva Pacioliartista Marco BastonisiEscritor e jornalista esportivo. Fernanda Besolanoartista e trabalhador cultural; Umberto Besolanogeólogo, naturalista e especialista em ensino científico; Aurora PicaBailarina e coreógrafa. Ettore Perozziastrofísico Oliviero Pinerolo de SeptesMídia social ; Daniela Riccidançarino estúdio Bayard, Laboratório de imagens Ian Suttonartista Robert Tissotmúsico ou instrumentista; Stefano ValentiBióloga e especialista em educação científica.

em parceria com Parque Natural Regional Bracciano Martinano; Universidade Agrícola de Sisano. Educação em Ciências, Faculdade de Biologia, Tor Vergata; décima quinta prefeitura; Sistema de Museus de Resina (Museus Científicos e Naturais da Região do Lácio); o Museu das Flores, o Museu da Natureza em Monte Príncipe; Museu Cívico Adolfo K. De La Grange, Alumiere; Associação Rodoviária de Terras Comuns; Diocese de San Giovanni Battista de Sisano em Roma; Instituto Tecnológico e Tecnológico / Escola Secundária Científica e Humanidades Secundárias Biagio Pascapara o Instituto Integral La Giustiniana de Labarro; Cooperativas Il Betilo, As Mil e Uma Noites.

com cuidado Para o Concurso de Música Eletroacústica, Representante Italiano da Comunidade Europeia, SIMC (Sociedade Italiana de Música Contemporânea) e FKL (Forum fürKlanglandschaft – Acoustic Landscape Forum).

