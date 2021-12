Covid e uma vacina para crianças, entrevista com Franco Locatelli

O chefe do Conselho de Saúde e o coordenador do Serviço de Contra-Terrorismo afirmou: “Todos os dados do estudo que levou à aprovação vieram do uso dos países que nos precederam, como nos garantem os Estados Unidos”.

A vacina Covid para crianças é “definitivamente segura”. Isso fica claro por “todos os dados, tanto do estudo que levou à sua aprovação, quanto do uso de países que começaram a fornecê-lo antes de nós, como o Use”. A afirmação foi de Franco Locatelli, presidente do Conselho Superior de Saúde e coordenador do Comitê Técnico Científico de “Buongiorno” no Sky TG24. Ele acrescentou: “Tudo que visa proteger a saúde de nossos filhos – é um trabalho de amor. Qualquer pai e qualquer mãe quer fazer todo o possível por seus filhos, e a vacinação vai neste sentido: é segura, eficaz e proporciona alta proteção para nossos filhos de formas graves de Covid-19, da chamada Síndrome Inflamatória Sistêmica, de Long Covid. ”(Covid, Atualizações – distinto)

A vacina, é por isso que funciona: comparando infecção, hospitalização e mortalidade “A oferta da vacina às crianças visa proteger a saúde delas e manter a frequência escolar e nos momentos de socialização. As crianças também pagaram um preço alto por causa da pandemia. A vacinação é uma medida que está sendo oferecida. No interesse de todos. O físico e saúde mental das crianças ”, acrescentou Locatelli.

Covid, espremer as inscrições da União Europeia: teste de aderência mesmo para vacinação Comentando sobre a ênfase da Itália nas chegadas e na raiva da União Europeia, Locatelli disse: “A linearidade lógica de Draghi é bastante clara. As opções que quero proteger esta situação vantajosa que caracteriza nosso país. Acho que são comuns e proporcionais aos riscos potenciais. Na Itália, a negociação da Omicron ainda é limitada, é solicitado o Betta, quem sabe o que não é solicitado. READ Algumas gramas deste óleo são suficientes todos os dias contra osteoporose, artrite e sintomas da menopausa

Variantes Covid: Na Itália é delta dominante, poucos casos de Omicron. dados Segundo Locatelli, a possível introdução da baciloscopia obrigatória também para os vacinados para acesso aos eventos maiores é uma “hipótese que deve ser levada em consideração para o agravamento da situação epidemiológica”, pois o chefe do CSS reitera “a vantagem acumulada pelo nosso país e acima de tudo a vida dos italianos deve ser protegida ”.

COVID-19, hospitalizações altas: áreas além dos limites. dados Locatelli também destacou a importância de comportamentos para impedir a disseminação do vírus. “A dose de reforço oferece uma boa proteção, mas concordo com as implicações das medidas não farmacológicas que costumam ser subestimadas. Elas dão uma contribuição importante e crucial para reduzir a disseminação da infecção. Fique longe.”

Covid está de volta, as máscaras ao ar livre estão de volta: aqui é onde, como e quando máscaras ao ar livre? Locatelli respondeu que alguns prefeitos já adotaram essa medida. Veja, por exemplo, Bergamo, minha cidade, onde o prefeito Guri impôs a obrigação de usar máscara ao ar livre em alguns casos. Poderia ser uma medida útil “.compromisso a nível nacional?” Eu acho que pode ser considerado, é uma hipótese possível se houver uma nova deterioração do quadro epidemiológico.

COVID-19, todos os eventos de Natal e Ano Novo na Itália foram cancelados O que vai ser o Natal? “Estarei sentado a uma mesa com os meus familiares que já foram todos vacinados – concluiu a coordenadora do CTS -. Desejo um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso, e o convite é fazer a primeira vacinação para quem não tem. No entanto, fazê-lo, fazer de si mesmo um lembrete para aqueles que concluíram o ensino fundamental, é uma forma de se dar um presente. “