Começa Città della Scienza, um fim de semana dedicado à descoberta dos nossos cinco sentidos

Sábado 1 e Domingo 2 de julho Città della Scienza Os visitantes aguardam uma viagem fascinante para descobrir nossos sentidos, e descobrir como, além de 5 meses ligados aos órgãos, contando até 17 sentidos.

uma oportunidade única de aprender mais, Na maneira usual de aprender divertido, sobre essas características extraordinárias do ser humano que é uma fonte contínua de descoberta e conhecimento do mundo que o cerca. com o laboratório interativobolsa sensorial“Cooperação com GiottoVocê pode fazer uma bolsa mágica com conteúdo macio e colorido para desenhar com os dedos sem caneta e lápis.

E novamente com o testador comunicação Você pode se divertir explorando com os olhos vendados com as mãos e descrevendo algo para tentar.”telefone de toque» Passe o sinal para ver qual palavra chegará ao líder.

no fim, O envolvente show de ciência Tira Aria di Scienza! Ele explicará de maneira interessante as propriedades do ar, que não pode ser visto, nem tocado, mas que é um dos primeiros elementos, junto com a luz, com o qual entramos em contato no momento do nascimento. Haverá apresentações no Planetário, visitas guiadas ao Corporea Human Body Interactive Museum e exposições programadas: Insetti & Co, 7 Passos para a SustentabilidadeE “espaço para o futuro».

