Mais lugares na medicina, mas também mais difícil – Chronicle

Por Simona Ballatore, um em cada cinco alunos este ano poderá garantir uma das 14.020 vagas na Faculdade de Medicina e Cirurgia. Que aumentou 7% em relação ao ano passado. O Exame Nacional no dia 3 de setembro – acessível apenas com o Green Pass, como em todos os concursos gerais – para 77.376 candidatos (incluindo 13.404 no concurso de Medicina Inglesa com prova no dia 9 de setembro). Os jalecos brancos ambiciosos estão em alta (no ano passado eram 58.275 contra 12.362 lugares). Também neste ano – devido à Covid – o teste de admissão será realizado no condado mais próximo de casa, evitando viagens.

Um em cada cinco alunos este ano será capaz de garantir uma das 14.020 vagas na Escola de Medicina e Cirurgia. Que aumentou 7% em relação ao ano passado. O Exame Nacional no dia 3 de setembro – acessível apenas com o Green Pass, como em todos os concursos gerais – para 77.376 candidatos (incluindo 13.404 no concurso de Medicina Inglesa com prova no dia 9 de setembro). Os jalecos brancos ambiciosos estão em alta (no ano passado eram 58.275 contra 12.362 lugares). Também neste ano – devido à Covid – o teste de admissão será realizado no condado mais próximo de casa, evitando viagens. E o boom de Bicuca se destacou: 602 respondiam de fato a 60 perguntas em 100 minutos nos corredores universitários, mas 4.025 (3.842 para medicina e cirurgia e 183 para odontologia) indicavam isso como primeira escolha. 729 a mais que no ano passado, que ainda era um recorde com 3.296 assinantes, 1.076 a mais que em setembro de 2019.

Uma exploração que certamente não depende dos custos do exame de admissão nestes dois anos: se em 2019, de facto, era exigida uma taxa nominal de 10 euros para participar nas opções médicas do Bicocca, que se comprovou ser a mais acessível em comparação com outras universidades em metade da Itália (era A média é de cerca de 50 euros), e desde o ano passado a taxa de inscrição já foi padronizada, com base em indicadores ministeriais, e aumentada para 100 euros em quase todas as universidades – devido ao novas regras de assento para a realização da prova, que em muitos casos podem diferir da prova escolhida. A taxa de participação para profissionais de saúde permanece em € 10 – a mais baixa da Itália (em comparação com a média italiana de € 55). As vagas disponíveis no Bicocca são 133 para medicina e cirurgia e 26 para odontologia: os números ainda são provisórios, consulta final e possível aumento pendente. O exame de admissão em medicina e cirurgia (22 vagas disponíveis, bem como 13 vagas reservadas a cidadãos não comunitários residentes no estrangeiro) vai receber 750 alunos este ano, em comparação com 580 no ano passado.

De acordo com o distrito de residência, 2.101 alunos de Milão estão fisicamente prontos para fazer a prova na universidade estadual e a grande maioria são mulheres: 1.519 candidatos contra 582 colegas do sexo masculino. Dados agregados – de toda a Itália – sobre aqueles que indicaram a Universidade de Milão como sua primeira escolha este ano e aspiram a uma das 457 vagas disponíveis, ainda estão sendo processados ​​para a Universidade de Milão. Cinqüenta a mais que no ano anterior. Enquanto se aguarda o decreto ministerial para a atribuição final de vagas – os mais de 200 na Universidade Vita e Salute San Raffaele de Milão, onde seu número sobe para 500 -, há quem volte para pedir mais médicos e enfermeiras e o cancelamento deste teste isso vai parar 82% dos candidatos este ano novamente. “Para olhar para o futuro e olhar para a nossa saúde, e para a saúde do nosso país, devemos investir no capital humano de médicos, paramédicos e pessoal de enfermagem. A escolha certa a fazer neste momento é remover as limitações do número limitado de faculdades de medicina e de todas as especialidades de enfermagem ”, falou Ângelo Sioca, O presidente da Lega, deputado europeu de Pavia, falou sobre isso. “O ativo mais importante de qualquer hospital e sistema de saúde é o capital humano – continua ele -. Depois vêm os equipamentos, a tecnologia e as estruturas. Remover o número limitado é definitivamente uma escolha corajosa e devemos fazer isso acima de tudo. nos próximos anos haverá pessoal médico e paramédico. Por um lado, para substituir os que merecem a aposentadoria, mas, por outro, também para atender ao pico de qualquer epidemia e todos os processos acumulados e atividades de diagnóstico e prevenção que infelizmente foram criados para Covid emergência.”