Mapa do nível do mar até o ano 2150 – Terra & Poli

Depois do mapa global de incêndios, vem o mapa do nível do mar da NASA, com áreas costeiras em risco de década a década até o ano 2150. Uma ferramenta disponível para todos, que pode ajudar as comunidades que vivem na costa, como a agência espacial dos EUA notas.

Disponível no site portão do nível do mar Da NASA, o mapa fornece um relato detalhado, local por local, com base nas projeções do último relatório do IPCC sobre mudanças climáticas.

As projeções do nível do mar são baseadas em dados coletados de satélites e instrumentos terrestres, bem como análises, simulações de computador e dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o órgão das Nações Unidas para avaliar as ciências relacionadas às mudanças climáticas.

Pela primeira vez, a NASA observou que qualquer pessoa será capaz de ver a mudança nos níveis do mar em nível local por meio de uma nova ferramenta online, com detalhes que são difíceis de encontrar no relatório do IPCC.

“Isso abre caminho para futuras atividades que facilitem o intercâmbio de conhecimento e ciência aberta e fácil acesso ao que se sabe sobre o clima. São dados importantes para melhorar a resiliência das populações costeiras, sua infraestrutura e economias que podem ser afetadas pelo mar aumento de nível ”, comenta Vinogradova Shiffer, coordenadora do grupo de pesquisa.

Além de dar um instantâneo da elevação do nível do mar nas próximas décadas, o mapa também nos permite enfocar o impacto dos vários processos subjacentes à elevação do mar, como o derretimento de mantos de gelo e geleiras, e a expansão e aquecimento dos oceanos. correntes. . O mapa mostra os níveis futuros do mar sob diferentes cenários de emissões de gases de efeito estufa e modelos econômicos, desde emissões baixas até emissões aceleradas.