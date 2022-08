A ciência, o segredo da imortalidade, agora é possível: veja como

Pode se transformar na descoberta do chifre e tudo graças aos animais que assustam, mas isso pode nos dar um sonho

Ser ou não ser. Bom. Mas para poder se tornar eterno É outra história inteiramente. É o sonho, a lenda, que Ciências Sempre fui perseguido. Agora, com alguns anos de estudos, algo está acontecendo. E tudo isso vem de um animal que inspira medo e pavor, mas pode ser um verdadeiro salva-vidas. Mas vamos em ordem. É bastante claro que os sites que reduzem Semelhante no inverno eles são quem Parece ter um efeito ativo“, Ele disse Wilkinson. “Muitos dos genes mais próximos a ele são conhecidos por estarem envolvidos na regulação do metabolismo, então supõe-se que eles mantenham a taxa metabólica baixa.Alguns desses genes são os mesmos Wilkinson Outros pesquisadores os identificaram comogenes da longevidadeEm um estudo anterior.

Wilkinson Foi relatado que há sobreposição significativa entre genes de hibernação e genes de longevidade, esclarecendo ainda mais a ligação entre hibernação e vida mais longa. Estudos como este ajudam a explicar por que os morcegos são eles têm um Vida útil mais longa do que o esperado Um pequeno mamífero do tamanho de um rato. No entanto, eles também levantam novas questões. “Ainda não temos uma boa compreensão de por que alguns morcegos podem viver tanto tempo e outros não.“, Ele disse Wilkinson. De fato, o pesquisador planeja um estudo de acompanhamento para comparar o envelhecimento epigenético em grandes morcegos marrons em Canadáque hibernam, com a mesma espécie em Flórida, onde a hibernação não é feita. Ao fazer isso, Wilkinson espera obter uma imagem mais clara do papel que a hibernação desempenha Vida útil estendida.

No DNA dos morcegos está um segredo para a vida

O morcego mais comum nos Estados Unidos, o grande morcego marrom, tem uma vida útil incomumente longa de até 19 anos. Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Maryland identifica um dos segredos para a longevidade excepcional desse morcego: a hibernação. “A hibernação permitiu que os morcegos, e possivelmente outros animais, ficassem nas regiões do norte ou do sul, onde não há comida no inverno.”disse o autor sênior do estudo, Gerald Wilkinson Professor de Biologia da Universidade de Maryland. “o Pessoas que hibernam tendem a viver mais de imigrantes. Sabíamos, mas não sabíamos se detectaríamos mudanças epigenéticas na vida útil devido à hibernaçãoOs pesquisadores decidiram queHibernação Durante o inverno, o relógio epigenético de um grande morcego marrom, um biomarcador de envelhecimento, dilata três quartos de ano.

O estudo publicado na revista Anais da Royal B Biological Society Ciências Também incluiu estudiosos de MUniversidade de Mestrado C Baseado emUniversidade de Waterloo, os dois em Ontário, Canadá. Para descobrir, os pesquisadores analisaram pequenas amostras de tecido retiradas das asas de 20 grandes morcegos marrons (Eptesicus fuscus) durante dois períodos: no inverno, quando estão hibernando, e no verão, quando estão ativos. A vida útil dos morcegos, que foram mantidos em uma colônia de pesquisa na Universidade McMaster, variou de menos de um ano a pouco mais de 10 anos. Depois que as amostras foram coletadas, os pesquisadores mediram as mudanças na metilação do DNA, um processo biológico associado a ela Regulação genéticaentre amostras retiradas do mesmo animal Durante os períodos de atividade e hibernação. Eles descobriram que as mudanças na metilação ADN Ocorreu em alguns locais genoma de morcego Esses locais parecem influenciar o metabolismo durante a hibernação