Veja como baixar o açúcar no sangue com esses 6 alimentos

Um deles é o açúcar elevado no sangue condição pré-diabetes O que pode causar desequilíbrios na saúde. Mas você sabe que pode Baixo teor de açúcar no sangue Com esses seis alimentos?

Estilo de vida ruim, estresse e outras doenças certamente não ajudam a baixar o açúcar no sangue, existem alimentos específicos que você pode comer, principalmente no verão para melhorar a solução.

frutas como Caquis, figos, bananas, uvas, frutas secas, frutas cristalizadas, frutas enlatadas São os que geralmente não são recomendados para pessoas com diabetes; Iogurtes de frutas e sucos artificiais também devem ser evitados. Estes contêm muito açúcar e só aumentam o açúcar no sangue.

Sintomas de açúcar elevado no sangue

Você precisa beber com frequência: Quando você tem um pico de açúcar no sangue, você fica com a garganta seca e precisa beber

Visão turva: como o diabetes destrói a saúde dos olhos, o açúcar elevado no sangue também prejudica a visão

Sentindo-se cansado: O nível alto de açúcar no sangue não se mantém, então você pode se sentir mais cansado, especialmente após as refeições.

A necessidade de urinar com mais frequência do que o habitual, especialmente à noite (poliúria)

Perda de peso inexplicável.

Dor de cabeça

Nausea e vomito

Reduza o açúcar no sangue com estes 6 alimentos

A dieta ideal para bloquear o açúcar elevado no sangue é uma dieta feita de frutas e vegetais. Aqui está o que comemos:

espinafre : Excelente para baixar o açúcar no sangue porque é baixo em calorias e tem baixo índice glicêmico.

: Excelente para baixar o açúcar no sangue porque é baixo em calorias e tem baixo índice glicêmico. Fruta fresca da época, e inclui açúcares naturais como maçãs, pêras, laranjas, morangos, damascos, damascos, pêssegos e bagas. Mas não exagere

todos os grãos Que contêm muita fibra e têm um baixo índice glicêmico

Que contêm muita fibra e têm um baixo índice glicêmico Aveia: Uma excelente fonte de fibras e proteínas capazes de reduzir o açúcar no sangue

Uma excelente fonte de fibras e proteínas capazes de reduzir o açúcar no sangue Especiarias: Eles ajudam no metabolismo basal e são baixos em calorias. Numerosos estudos provaram seus benefícios no açúcar no sangue, peso e pressão arterial. O potente hipoglicemiante e redutor da pressão arterial orégano foi administrado por 12 semanas, em doses de 2 gramas por dia, a 58 indivíduos de ambos os sexos com diabetes. A pesquisa, que foi realizada na Inglaterra, mostrou uma diminuição constante dos níveis de glicose em jejum e uma redução, dentro da faixa normal, da pressão diastólica, pressão sistólica, índice de massa corporal e circunferência da cintura.

Em geral, você deve preferir alimentos com poucas calorias, muitas vitaminas e baixo teor de açúcar.