Piemonte, adeus prescrições de papel para retirada de medicamentos: basta um cartão de saúde

A partir de quarta-feira, 25 de janeiro, no Piemonte, os medicamentos prescritos podem ser retirados na farmácia sem a entrega da receita, mas simplesmente apresentando o cartão de saúde. O novo serviço à disposição do Piemonte foi criado pela região em colaboração com a Federfarma Piemonte e com o apoio técnico da CSI.

Para usar o serviço, os usuários devem aderir através do site salutepiemonte.it E dando consentimento para mostrar o seu cartão, no qual o médico irá, como sempre, prescrever as receitas que todo o farmacêutico online irá consultar. O usuário, por sua vez, pode ocultar uma ou mais receitas a qualquer momento e autorizar outra pessoa a retirar o medicamento. Será possível dar o seu consentimento para a utilização do serviço diretamente na farmácia, junto do farmacêutico que fará o registo online.

Atualmente existem 600 farmácias comprometidas com a iniciativa, mas a região está confiante de que em poucos dias todas as 1.650 empresas do setor piemontês serão adicionadas à lista, a fim de oferecer o melhor serviço possível aos cidadãos. No momento, já são 622 mil cidadãos cadastrados no portal.

A iniciativa do distrito soma-se às já implementadas nos últimos anos, o que permite aos piemonteses marcar consultas, exames e coletar laudos diretamente na farmácia. Serviços que se mostraram altamente explorados pelos cidadãos, como evidenciado por 43 milhões de prescrições não físicas durante 2022, usadas por quase 3 milhões de piemonteses.