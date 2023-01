Ensino de Matemática e Ciências – Curso webinar gratuito organizado pela Deascuola para professores do ensino médio

segunda-feira, 30 de janeiro O novo ciclo começa Webinars gratuitos Organizado por Deascuola e dirigido aos meus professores Matemática e ciências no ensino médio.

Um programa rico em prazos com o objetivo de apresentar propostas, sugestões e novas ideias que serão propostas em sala de aula para engajar efetivamente os alunos.

Abra uma conta agora: https://bit.ly/webinar_MateScienza

Na primeira reunião “Matemática para Boas Escolhas”, eu esperava 30 de janeiroOu em Horas 17:00E luigi ferrando eu vou mostrar comoAbordagem STEM Pode ser, para os nossos filhos, uma ferramenta para se orientarem no fluxo de informação com que são bombardeados todos os dias.

Durante o segundo webinar “DEAFLIX e VeriMat PLUS para matemática da primeira série”esperado em 16 de fevereiro no 17:00E Rachel Ambrosetti E Elias Bombardelli Ele apresentará os recursos do ambiente digital Deascuola, projetado para atender às necessidades dos professores de matemática em ensino ativo.

A terceira reunião agendada 22 de fevereiro sempre dentro 17:00ele Ensinar com… #supermath“. luigi ferrando E Roberto Fanzito Sugerirá atividades abrangentes para explorar os grandes temas da Cidadania e STEMrelacionado com a sessão supermath.

No quarto dia “Conheça a ciência: a receita vencedora!”a 28 de fevereiro no 17:00E Luca Perry Ele destacará a importância de um Abordagem multidisciplinar para abordar alvosAgenda 2030 e fornecer as ferramentas necessárias para derrotar a desinformação científica.

No decorrer Ensinar com… Conheça a ciência“, programado em 10 de março no 17:00E Massimo Bobani E Michael Marcacio eles vão se submeter Conheça a ciênciaUm curso de ciências abrangente e acessível que combina atividades laboratoriais tradicionais com novos métodos interativos capazes de despertar a curiosidade e o interesse de meninas e meninos.

Sexto webinar Matemática e atualidadesprogramado em 17 de março no 17:00será atribuído ao grupo euso de dados. Com Alice Brown Veremos como lemos o mundo que nos rodeia com os olhos da matemática, através das atividades a realizar nas aulas.

Com Experimentação e STEM no Ensino de Ciênciasprogramado para 22 de março no 17:00E Michael Marcacio Isso motivará os participantes para uma abordagem do tipo aprendizado desligando Sugira experiências desafiadoras e alcançáveis ​​em sala de aula e por que não! , agradável.

Na oitava reunião, “Ciência para guiar”programado para 29 de março no 17:00E Massimo Bobani Mostrará como a ciência leva ao desenvolvimento Principais habilidades transversaisTambém útil para orientar raparigas e rapazes para uma escolha mais informada da escola secundária, mais próxima das suas verdadeiras capacidades e aptidões.

última data, “O Único Paradigma STEM Saudável”está programado 14 de abril no 17:00. Mattia Crivellini E Lucas Dory Abordará a importância de uma abordagem integrada da ciência para entender a complexidade dos fenômenos e apresentará exemplos práticos e ideias para projetos Educação ao ar livre.