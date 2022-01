Como curá-lo naturalmente e rapidamente

Você também tem dores nos músculos e nos ossos e pode sofrer de fibromialgia, mas como podemos tratá-la naturalmente? ali está ele

Todos nós temos isso muitas vezes Alguma dor, talvez também pela forma de descanso ou stress que acumulamos nos intermináveis ​​dias que vivemos.

Mãe Em alguns casos falamos de um problema específico, que é a fibromialgia, então vamos ver como podemos intervir.

Este problema atinge aproximadamente 8% da nossa população, e que É especialmente manifestado em mulheres entre as idades de 20 e 55 anos.

Fibromialgia: os tratamentos da avó

Manifesta-se, como dissemos, com dores musculares persistentes e severas em quase qualquer área do corpo.

Mas também existem alguns tratamentos Tratamentos que podemos usar para tentar aliviar essa dor.

Atualmente, infelizmente, não parece haver nenhum tratamento específico que possa aliviar ou resolver esse problema. Mas podemos usar analgésicos conforme a necessidade, o que muda de pessoa para pessoa.

No entanto, também é uma boa ideia vincular um arquivo Atividade física leve com reabilitação, tentando assim aliviar a dor que sente, que pode ser severa com o estresse.

Podemos Também usamos água quente e algumas técnicas gerais de relaxamento para o nosso corpo.

Alguns pacientes também encontram benefício em acupuntura ou remédios de ervas, O que pode ajudar a aliviar os sintomas.

Obviamente, como sempre dizemos, antes de fazer qualquer escolha, mesmo em nível normal, sempre conversamos com nosso médico, porque algo que funciona bem para alguém não necessariamente faz o mesmo para nós!

Entre as plantas que parecem poder ajudar-nos encontramos a valeriana, o salgueiro ou a garra do diabo, que têm propriedades anti-inflamatórias.

Com a valeriana, por exemplo, também podemos fazer um excelente chá de ervas que vai relaxar os músculos e também a mente.

Por isso, perguntamos ao nosso médico se podemos tomá-lo e como evitar problemas físicos.