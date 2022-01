Então um jornal americano removeu o tweet – RENOVATIO 21

jornal americano EUA HOJE Ela apagou rapidamente uma série de tweets depois que alguns usuários foram expostos ao escândalo e começou a argumentar que isso equivalia a “normalizar o abuso sexual infantil”. traga de volta manchetes.

O jornal “Al-Alam” citou a alegação de que o abuso sexual de crianças foi “identificado no útero”.

Em 11 de janeiro, conta no Twitter EUA Hoje Vida Ele escreveu: “Nas últimas décadas, a ciência do abuso sexual infantil melhorou. Uma das descobertas mais importantes é que o abuso sexual de crianças pode ser identificado no útero, mesmo que fatores ambientais possam influenciar se uma pessoa age por motivos abusivos”.

No entanto, em poucas horas, todo o tópico de tweets foi removido e um novo tweet apareceu que dizia: “O tópico anterior não incluía todas as informações e a história que foi escrita sobre ele está por trás do paywall. Decidimos excluir o tópico ».

No entanto, capturas de tela do tweet estão circulando online com links para um artigo intitulado “O que as pessoas ainda não entendem sobre abuso sexual infantil”.

O resumo do artigo diz: “Os cientistas que estudam esse distúrbio dizem que há um consenso crescente de que a orientação sexual das crianças é determinada no útero”. Observe o uso da palavra “desordem” (“perturbação“) em vez de “doença“,”doençaEsta é a doença.

“O tópico e o artigo originais discutiam como havia um ‘mal-entendido’ sobre o que era um pedófilo e que ‘nem todos os pedófilos abusam de crianças’. O tópico simpatizava com os pedestres, absolvendo-os da responsabilidade por suas ações”, escreve ele. manchetes.

“Os amantes de bebês podem não controlar sua atração por crianças”, dizia o tweet original, que requer mais tratamento e “tratamento”.

“As evidências sugerem que eles são inatos e neuróticos”, de acordo com o “pesquisador sexual” e “especialista em pedófilos” James Canton.

A normalização do abuso sexual infantil é um processo que vem acontecendo há vários anos.

Em 2014 sim Uma conferência científica foi realizada na Universidade de Cambridge (2014), que confirmou que “Interesse em fazer sexo com crianças é normal e natural para seres humanos do sexo masculino».

O abuso sexual infantil é frequentemente relançado pela imprensa internacional como um “transtorno” que não é necessariamente criminoso. Em outubro de 2014, o The New York Times, o principal jornal do mundo, publicou um artigo intitulado “Abuso sexual infantil: um transtorno, não um crime(“Pedofilia: uma inconveniência, não um crime”).

O autor do artigo escreve sobre o “equívoco de que abuso sexual infantil é a mesma coisa que abuso sexual infantil. Você pode viver com abuso sexual infantil e não agir de acordo. Sites como O amante de crianças virtuosas Eles fornecem suporte para pedófilos que não molestam crianças e acreditam que a pedofilia é errada. Não é que esses indivíduos sejam “inativos” ou “não-executivos” do CSA, mas sim que o CSA é uma condição e não um ato. De fato, pesquisas mostram que cerca de metade dos pedófilos não são sexualmente atraídos por suas vítimas.

O autor escreveu, Professor de Direito em um instituto de prestígio Escola de Direito Dale Nova Jersey.

Essa lógica também foi ecoada na Itália em um artigo publicado em 2015 empregoHuffington Post «Eu sou gay, mas não sou um monstro», que denunciou uma mensagem de um homossexual para o site dos EUA Salon. com, Onde se revelam as dificuldades de ser pedófilo: “Depois da faculdade, ter que lidar com o mundo real e possivelmente encontrar e se casar com uma garota teve o efeito de cair em uma depressão profunda, pois ele também cogitou a hipótese de suicídio.”

“Por favor, seja compreensivo. Isso é tudo que pedimos a você. Trate-nos como pessoas com uma enorme deficiência, não como monstros. Se estamos no mundo sem machucar ninguém, só precisamos da sua ajuda. Ouvir-me foi um começo”, escreve a última citação para crianças afeiçoadas.

Em 2018, uma TED Talk na Alemanha, que foi retirada da rede e muitas vezes repostada por alguns usuários, causou escândalo porque o palestrante argumentou que a pedofilia não é uma opção, mas uma característica constante de uma pessoa.

“Deixe-me ser muito claro sobre este ponto. O abuso infantil é indubitavelmente errado. Mas um pedófilo que não abusa de crianças não fez nada de errado (…) De acordo com pesquisas atuais, a pedofilia é uma orientação sexual consistente, assim como as relações heterossexuais, por exemplo. Ninguém escolhe ser pedófilo. Ninguém pode deixar de ser pedófilo.”

Como podemos ver, a ideia de normalizar o abuso sexual infantil – pelo menos, neste nível, como um “transtorno” – não mostra sinais de esmorecer. exatamente o contrário.

Para quem quer entender como funciona o processo de normalização, recomendamos conhecer a estrutura da janela de Overton, as diferentes etapas em que qualquer ideia pode se tornar lei: inimaginávelE fundamentalistaE aceitávelE confidencialE pluralE jurídico.

No estágio do inimaginável ao radical, muitas vezes há um fascínio da ciência (“A alimentação humana está errada, mas estudos antropológicos mostraram que alguns da Nova Guiné… etc”) que podem continuar em estágios posteriores.

Deixamos ao leitor apontar em que estágio de exagero estamos agora com a pedofilia.