Doença cardíaca pode causar contagens sanguíneas inesperadamente altas que muitas vezes ignoramos

Alguns casos pré-clínicos não se constituíram como verdadeiras condições patológicas. No entanto, podem ser indicativos de possíveis consequências negativas para o funcionamento de alguns sistemas. Por esta razão, uma simples amostra de sangue é usada para determinar um perfil clínico muito importante do estado de saúde de uma pessoa. Às vezes, pensa-se que apenas níveis elevados de colesterol e triglicerídeos colocam você em risco dos chamados grandes eventos cardíacos adversos.

Algumas pesquisas científicas muito recentes mostram que há outro aspecto que não deve ser subestimado em relação a uma condição pré-clínica específica. Na verdade, esse alto valor sanguíneo que muitas vezes ignoramos pode inesperadamente prenunciar doenças cardíacas. Vamos ver abaixo o que os cientistas dizem sobre isso.

Cuidar do coração é um ato que exige um compromisso contínuo e diário. Por isso, explicamos em um estudo anterior Quais são os valores de colesterol total que é melhor não exceder de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Segundo o Instituto Nacional de Saúde, as doenças cardiovasculares são atualmente a principal causa de morte em nosso país. De fato, são responsáveis ​​por cerca de 44% de todas as mortes e 28% delas são causadas por cardiopatia isquêmica. Os problemas cardíacos podem ter um impacto muito forte na vida diária e muitas vezes se tornam crônicos e requerem cuidados e intervenções contínuas.

Uma equipe de pesquisadores americanos publicou recentemente um Estudo científico para mostrar os resultados da pesquisa. Eles partiram do fato de que o diabetes tipo 2 é um processo inflamatório conhecido e um fator de risco para eventos cardíacos. Partindo dessa suposição, os pesquisadores levantaram a hipótese de que: Mesmo o pré-diabetes pode influenciar os processos inflamatórios e ser um fator de risco potencial para eventos cardíacos adversos significativos.

O pré-diabetes geralmente é configurado para níveis de glicose no sangue em jejum entre 100-125 mg/dL. Os dados coletados abrangeram um período de tempo equivalente a cinco anos em uma amostra de cerca de 120.000 participantes. De acordo com as investigações, em comparação com pessoas com hemoglobina glicada normal, o risco de desenvolver doenças cardiovasculares foi maior em pacientes com pré-diabetes. O pré-diabetes pode ser um fator de risco potencial para o aparecimento do diabetes real. Esses dados ressaltam a importância de não negligenciar as condições pré-clínicas no que diz respeito ao aparecimento da patologia plena e em relação aos riscos relacionados. Embora os estudos precisem de mais dados, esse parece ser um ponto de partida interessante para pesquisas futuras e muito mais.

