intervenção. O que significa acreditar na ciência na época de Covid? – Barbadilo

Em um artigo que apareceu em Verdade Datado de 9 de agosto de 2021 com o título “Mas mesmo os linha-dura mostram que o cartão não é necessário”, o jornalista Francesco Borgonovo relatou as declarações de vários virologistas, observando que esses mesmos cientistas, que ele define como “os alunos das restrições”, em fato não acredito na eficiência sanitária do corredor. “o verde”.

Mas não vamos fazer nenhum comentário sobre isso, mas sobre o depoimento do Massimo Clemente (para mudar ele é virologista), mencionei passando por No final do artigo, ele afirma: “As crianças acreditam na ciência e podem romper com a cultura dos pais quando têm ideias diferentes”. Nesse sentido, Borgonovo, com razão, brilha: “Você entendeu? E ele saúda o fato de que ocorram divisões nas famílias por causa da vacina, onde os jovens obedecem ao Estado ignorando os pais.

Mas ainda há muito mais. O virologista brilhante tem realmente certeza de que os jovens que correm em massa para obter a vacina acreditam na ciência, ao contrário dos maiores de 60 anos, entre os quais há muito poucos hooligans e céticos? Ou melhor, os jovens fazem isso para não serem excluídos da vida social produzida pela ausência do chamado corredor verde? Não é o contrário do que diz o Dr. Clemente, ou seja, são as pessoas mais maduras que acreditaram e ainda acreditam, apesar de tudo, na razão técnica e científica? Só que sua fé, por assim dizer, esquentou, ela não é mais tão viva e indiscutível como era antes, especialmente depois dos grandes avanços de Sevesu, Bhopal, Chernobyl, Fukushima, as ilhas de plástico dos oceanos e o clima louco.

E então. O que significa crença na ciência? Não é este o preconceito do preconceito mundial? Não é, como aponta o filósofo ambientalista Rotilio Sermonti, “a orgulhosa convicção de que a mente humana maionese Abraçando toda a realidade e manipulando-a como quiser, aceitando o princípio disso para o homem Ele é tudo legal, contanto que ter sucesso Fazer isso”? Em suma, não é o preconceito, negado pelos fatos, de que só a ciência pode salvar o homem?

Afinal, quem realmente sabe o que é o método científico, que se baseia na revisão constante de seus postulados e resultados, não pode afirmar que acredita na ciência. A ciência nada tem a dizer sobre as grandes questões humanas. O filósofo espanhol Ortega e Gasset observou que “o homem escapa da mente física como a água de uma cesta”. Esta é a verdadeira razão pela qual a fé na ciência tem flutuado desde 1930, e hoje ela mudou de uma fé viva, de uma perspectiva que vive e pensa (como era desde o início do mundo moderno nos anos 1600 até o início do século XX século), a uma fé que é preguiçosa, com o hábito, com uma fé que continua cansada porque Uma nova bio-perspectiva que ainda não se estabeleceu no mundo.

Os jovens podem ainda ter fé na mente técnica científica, mas a baixa fé é a fé em seus usos. Não é um fato, mas uma questão de utilidade. Se eles têm uma fé real na ciência, como na Idade Média foi a fé religiosa que impulsionou o projeto “louco” que eram as Cruzadas, os jovens deveriam imediatamente prestar atenção à preocupação que os cientistas do IPCC no último relatório climático trouxeram para o ruas Para derrubar todos os governos do mundo que ainda buscam o crescimento econômico.