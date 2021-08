O câncer uterino é o quinto tipo de câncer mais comum em mulheres.

De acordo com um relatório do AIRC, afeta cerca de 8.700 mulheres a cada ano na Itália, com um pico após a menopausa. O aumento de casos em relação às décadas anteriores reside no prolongamento da esperança de vida e na mudança geral de hábitos, tanto comportamentais como alimentares.

Na verdade, o principal fator de risco para o câncer uterino é a presença de atividade estrogênica desequilibrada. O uso de estrogênio no passado para tratar os sintomas da menopausa aumentou a incidência desse câncer.

Os riscos também aumentam como resultado dos tratamentos hormonais que estão sendo feitos para combater o câncer de mama que, vamos lembrar, É mais comum em mulheres.

Outro fator de risco é certamente a idade, com pico ocorrendo após os 50 anos.

Além disso, menopausa tardia ou ausência de gravidez, obesidade, diabetes e hipertensão também podem afetá-la.

Muitas pessoas subestimam esses sintomas anormais que podem ser um sinal de alerta para câncer uterino

Em 90% dos casos, o câncer uterino é acompanhado por sangramento vaginal anormal.

Isso pode acontecer, por exemplo, após a menopausa, entre dois ciclos menstruais em idade reprodutiva ou durante a relação sexual.

Outros sintomas menos comuns podem estar presentes, como corrimento vaginal sem sangue, dor durante a relação sexual e perda de peso.

Exames e visitas a fazer

Um dos testes que deve ser feito é um ultrassom transvaginal, que também incluímos no ProiezionidiBorsa em Visitas de rotina após os 50 anos.

Este exame envolve a inserção do médico de uma sonda de ultrassom de 5 a 8 cm de comprimento no canal vaginal.

Além do câncer uterino, uma ultrassonografia pode diagnosticar qualquer cisto, mioma, infecção, gravidez ectópica e muito mais.

Se aparecerem irregularidades na ultrassonografia, geralmente é realizada uma histeroscopia. Esse exame também envolve a inserção de um instrumento fino (histeroscópio) na vagina.

A pequena câmera e a fonte de luz, localizadas na extremidade, permitem observar melhor os tecidos e obter imagens mais nítidas.

Este procedimento também permite colher amostras de tecido (biópsia) para análise microscópica.

Para confirmar a presença da doença e avaliar sua disseminação, uma ressonância magnética ou tomografia computadorizada pode ser realizada.

proteção

Portanto, vimos que muitos subestimam esses sintomas anormais que podem ser um sinal de alerta para o câncer uterino.

No entanto, como relata Fundação VeroneseUma dieta pobre em gorduras animais e rica em frutas e vegetais pode reduzir o risco desse câncer.

Na verdade, seguir uma dieta mediterrânea reduziria a probabilidade de desenvolvê-la em até 55%.