A descoberta de vírus antigos desconhecidos da ciência no gelo do Tibete

Em uma pandemia total, em um ponto em que uma vacina rápida tenta conter a disseminação de novas variantes do Covid-19, notícias têm circulado nas últimas semanas sobre a descoberta de um poço 33 vírus, 28 dos quais até agora desconhecidos pela ciência, ficaram presos por cerca de 15.000 anos no gelo do Tibete. Vamos tentar esclarecer isso e entender se é apropriado temer a “descoberta” desses vírus antigos pelos cientistas.

Não há (quase) nenhum canto da terra desprovido de microorganismos

Comecemos dizendo que certamente não é surpreendente, a partir da análise do gelo em regiões remotas do planeta, que a presença de Microorganismos (No sentido desse termo, perdoe-nos os puristas, bactérias, leveduras e vírus.) Artigo que descreve a descoberta dos 33 vírus tibetanos – Gelo glacial preserva arquivo de quase 15.000 anos de micróbios e fagosFoi publicado recentemente na revista científica microbioma – Definitivamente, não é único. Se, no entanto, os estudos visam determinar a presença de espécie bacteriana Elas são feitas há pelo menos uma década, portanto a literatura sobre o tema é muito extensa, recente e em menor número devido à maior complexidade da análise, Estudos dedicados de vírus preservados no gelo.

Os primeiros relatos de presença microbiana em geleiras datam do início do século 20 – lê o jornal – Mas eles foram amplamente ignorados até a década de 1980, quando uma investigação foi conduzida nas profundezas do Lago Vostok (Um lago subglacial foi encontrado sob a calota de gelo da Antártica, ed.).“ Os resultados desses estudos, publicados no final da década de 1990, revelaram Concentrações razoavelmente baixas de microorganismos Nas camadas de gelo profundas (102-104 células por ml), muito inferior às concentrações encontradas na água do mar ou no solo.

Um elemento interessante é que hoje esses microrganismos estão presos no gelo, devem ter existido em tempos antigos deposição de superfície, são transportados por via aérea, de modo que seu conhecimento e capacidade de datar sua existência (para entender a duração de sua existência em poucas palavras) torna-se uma importante ferramenta científica para conhecer o passado microbiano daquela região específica da Terra. Seu estudo ajuda com o Resumo A Reconstrução das condições climáticas e ambientais anteriores, “armazenadas” no gelo. Informações importantes para os cientistas preverem cenários futuros relacionados às mudanças climáticas.

taxonomicamente – Continue o artigo – Em ilhas de gelo, proteus, bactérias actínicas, persistência e Bacteroidetes “. Em muitos casos, isso é possível cultura de bactérias Começando pelas amostras colhidas e de certa forma acordando-as de um sono, senão eterno, muito longo, causado por temperaturas abaixo de zero. Estima-se que alguns microrganismos sobrevivam, principalmente na forma de esporoSobre 750.000 anos profundamente no gelo.

Como é difícil estudar vírus!

As bactérias são, como esperado, “fáceis” de analisar por métodos culturais e não culturais, por exemplo, por sequenciamento genético. Com vírus, as coisas ficam complicadas. Os estudos realizados em um ambiente gelado podem ser calculados com a ponta dos dedos. A pesquisa preliminar descobriu a presença do vírus do mosaico do tomate em uma amostra de gelo da Groenlândia de 140.000 anos usando rt-PCR. Em vez disso, uma segunda pesquisa revelou a existência de uma chamada VLPs (Partículas semelhantes a vírus Ou partículas que parecem vírus, mas não contêm um genoma) são sempre encontradas nas profundezas do Lago Vostok, usando microscopia de transmissão.

É interessante que estudos recentes conduzidos no Ártico em Orifícios de crioconita, ou poderíamos dizer sobre as bandejas de água derretida encontradas na superfície gelada, levando os cientistas a reavaliar a presença viral em ambientes extremos. Na verdade foi determinado Concentrações de VLPs 108-109 por grama de sedimento. Obviamente, estamos falando sobre a presença de vírus na superfície, mas como seria de se esperar para as bactérias, uma vez que esses vírus agora estão armazenados nas profundezas geladas, estão fadados a estar na superfície. Quantos e quem eles eram é a pergunta que a ciência está tentando responder, ultrapassando os limites Que tem sido encontrado até agora no estudo de “vírus glaciais”, que é representado principalmente pela biomassa limitada das amostras, a ser objeto de estudos metagenômicos, e a alta taxa de contaminação da amostra com microrganismos presentes em sua superfície, o que geralmente ocorre quando ele descongela para ser submetido a estudos microbianos.

A equipe americana, liderada pelo microbiologista e paleoclimatologista Zhi-Ping Zhong, da Ohio State University, superou com sucesso esses obstáculos, unindo-se Procedimentos precisos de limpeza de amostra usando abordagens metagenômicas em amostras com baixa concentração de biomassa, para encontrar a resposta à pergunta, com uma referência específica à calota polar de Guliya, na parte ocidental do planalto tibetano.

Quem são os 33 vírus tibetanos?

Vamos responder imediatamente à pergunta que começou no início deste artigo: Nenhum vírus fatal “vivo” foi relatado. Os pesquisadores submeteram duas amostras de gelo à análise metagenômica, tiradas respectivamente no cume (6710 m) e no planalto (6200 m) da camada de gelo Julia: uma datando de 355 DC e a outra em 14.400 anos atrás. Eles estudaram os componentes bacterianos e virais.

Ao se concentrar no segundo, eles foram capazes de reconhecer 33 vOTUs (unidades taxonômicas). Em mais detalhes, descobriu-se que 28 Espécies que a ciência ainda não conhece E vOTU não foi encontrado em nenhum dos 255 veromas comparados (uma ampla gama de ambientes, de desertos a oceanos, do oceano Ártico a lagos, a crioconita). Não é de admirar que este último ponto também. Nós estamos falando sobre Os vírus foram armazenados no gelo por milhares de anos, enquanto o mundo ao redor deles mudou e evoluiu, e o conjunto de dados de comparação indica os ambientes atuais.

Para destacar particularmente a remoção de qualquer medo residual: a partir de comparações genéticas, os pesquisadores concluem que existiram vírus armazenados nas profundezas da calota polar de Gulya. no solo ou nas plantas, portanto, não por transmissão animal ou humana. com referência a temperamental, e, portanto, vírus que infectam bactérias, acredita-se que estes tenham sido capazes de transferir genes metabólicos auxiliares para hospedeiros para permitir que eles Sobreviva mais facilmente em condições ambientais adversas, como frio e alta salinidade. Bom jogo de equipe que nos faz reavaliar a visão negativa dos vírus em geral.

Você sabe qual é o maior arrependimento? Agora que a ciência – este artigo é o show – começou a entender como estudar os vírus do passado armazenados nas profundezas das geleiras e, assim, reconstruir seu passado, falta a indispensabilidade de tais estudos: geleiras.

microorganismos no espaço

Na esperança de ser mais rápido do que a mudança climática na análise das comunidades bacterianas e virais das geleiras do mundo, os cientistas estão destacando novos protocolos para extrair material genômico bacteriano / viral de amostras colhidas emn Ambientes frios e secos em grandes altitudes, como o Platô Tibetano, pode abrir caminho para a análise microbiológica de amostras de lugares distantes da Terra, comoSatélites polares de Marte. Ou por que não, outros mundos congelados em nosso sistema solar.