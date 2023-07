O vinho tinto estimula a atividade sexual. Mesmo os idosos. A ciência diz isso

No debate atual sobre os efeitos do álcool na saúde surge o mesmo estudo italiano publicado na prestigiosa revista médica Jornal de Medicina Clínica que se relaciona com o consumo e a atividade sexual. Em particular, a pesquisa da Universidade de Catania e da Universidade de Catanzaro avaliou uma série de estudos entre 1993 e 2022 e chegou à conclusão de que vinho tintoQuando tomado em quantidades moderadas, pode ajudar pacientes com disfunção erétil e também Estimulação do desejo sexual Tanto em homens quanto em mulheres. Além disso, o estudo também sugeriu que o vinho tinto pode ajudar a aumentar a testosterona e a fertilidade masculina.

Vinho e sexo: os polifenóis fazem seu sangue fluir

O segredo está em Polifenóis. “As propriedades antioxidantes dos polifenóis encontrados no vinho tinto parecem ser benéficas para o sistema reprodutor masculinolê o post.O que indica uma relação positiva entre o consumo de vinho tinto e os níveis de testosterona no sangueEsses mesmos polifenóis que têm um efeito positivo nas doenças cardiovasculares e até mesmo em certos tipos de câncer e que, graças ao seu efeito positivo no coração, podem aumentar o fluxo sanguíneo para outras partes do corpo, incluindo os órgãos genitais.

Para as mulheres, aumenta a libido

Mas não termina aí. Os efeitos sobre o sexo feminino também são positivos. Citando da pesquisa literal:As mulheres que bebiam vinho tinto moderado apresentaram maiores pontuações de libido e lubrificação com uma melhora geral na função sexual do que as mulheres que bebiam casualmente ou aquelas que consumiam menos de um copo por dia de qualquer tipo de vinho ou outra bebida alcoólica.Mais interessante, beber vinho estimula o desejo sexual independentemente da idade: mulheres mais velhas, mas bebedoras moderadas, mostraram uma tendência maior do que mulheres mais jovens, mas com dentes. Cuidado, porque nem todo álcool funciona. Cerveja, por exemplo, não terá os mesmos efeitos do vinho tinto. Uma nota final de pesquisa:Enquanto o consumo de álcool em doses baixas aumenta o comportamento sexual e o desejo sexual, em doses mais altas é prejudicial à atividade sexual.. Beba com moderação, portanto, também para fazer mais sexo.