Alarme de nitrogênio, em nosso planeta há cada vez menos

disponibilidade azoto Em nosso planeta está diminuindo significativamente em algumas áreas, enquanto em outras regiões do globo está associado a uma presença excessiva de gás. Esta descoberta perturbadora emerge de um estudo publicado na revista Ciênciaconduzido por cientistas Centro Nacional de Síntese Socioambiental, da Universidade de Maryland e da Universidade da Cidade de Nova York. equipe liderada por Rachel Masonuma nova consequência pode ser atribuída às mudanças climáticas que podem prejudicar a saúde dos ecossistemas.

Os autores explicam que desde meados do século 20, muitos cientistas questionam as consequências ecológicas associadas ao excesso de nitrogênio nos ecossistemas terrestres e aquáticos, mas o novo trabalho sugere que algumas partes do mundo podem de fato ser caracterizadas pela falta de nitrogênio suficiente . Gás. “Existem lugares na Terra onde há uma presença excessiva de nitrogênio – diz Mason – e outros onde a contribuição da atividade humana não é suficiente para manter níveis adequados de N2O nitrogênio, em concentração em córregos, lagos e corpos d’água costeiros, pode causar eutrofização, áreas de baixo oxigênio e proliferação de algas nocivas.

“Ter níveis adequados de nitrogênio – ele adiciona Peter Grofmancoautor do artigo e conferencista na City University of New York – É positivo para o crescimento das plantas, tanto que jardins e florestas são mais produtivos quando fertilizados com materiais à base de nitrogênio. Nosso trabalho destaca como o mundo está mudando de maneiras complexas e surpreendentes. Ao mesmo tempo, essas descobertas demonstram a importância de dados e esforços de longo prazo para entender os efeitos dessas mudanças nos ecossistemas e na saúde e bem-estar humanos.“.

“A reduzida disponibilidade de nitrogênio também compromete a capacidade de armazenamento de carbono das plantas – desligar André Elmoreda Universidade de Maryland – Portanto, os modelos para estimar a capacidade de armazenamento de carbono na biomassa devem levar em conta a disponibilidade de nitrogênio. Mais pesquisas sobre essas dinâmicas serão necessárias para entender melhor as interações entre os ecossistemas, a presença de nitrogênio e a saúde das formas de vida associadas.“.