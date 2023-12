Dor de estômago e dieta com estômago vazio: alimentos a evitar após alguns compulsão alimentar

Dor de estômago temporária

A dor de estômago pode ocorrer por vários motivos, quando é temporária e a causa não é uma doença subjacente (falamos sobre isso aqui), existem alimentos que promovem a recuperação após lesões Extravagantemuitas vezes culpado de desconforto ou após infecção pelo vírus responsável por isso Inflamação do estômago e intestinos. Essas dicas também são válidas no caso do município.queimando estômago”.