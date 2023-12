Quarta-feira, 27 de dezembro, em “Scienza al NUoVO” enfoca a epidemiologia molecular e suas aplicações

A epidemiologia molecular, um campo de investigação em rápida expansão, está no centro da nomeação final deste ano no formato “Ciência no Novo”. Ele presidiu a reunião intitulada “Compreender o passado e prever o futuro da epidemia usando genomas microbianos”. “Exemplos de epidemiologia molecular da tuberculose à agricultura” Na quarta-feira, 27 de dezembro, às 19h, estará Fabrizio Menardo, pesquisador originário de Vignolo. Depois de se formar em Ciências Naturais e Biologia Ambiental pela Universidade de Torino, obteve seu doutorado na Universidade de Zurique, onde estudou o desenvolvimento do oídio no trigo, um fungo patogênico que infecta vários grãos. Em seguida, pesquisou tuberculose para o Instituto Suíço TPH (Instituto Suíço de Saúde Tropical e Pública) e a partir de 2021 dirigiu um pequeno grupo de pesquisa na área de genética populacional e epidemiologia molecular de patógenos humanos e agrícolas na Universidade de Zurique.

Como começou a epidemia de Xylella fastidiosa que afetou os olivais da Apúlia? Porque é que surgiram tantos casos de TB resistente a antibióticos em vários países europeus em 2016? Qual cepa do vírus influenza será mais comum na próxima temporada? Estas são algumas das questões que Menardo tentará responder através de evidências de estudos de epidemiologia molecular, mostrando como isto pode fornecer informações valiosas para a concepção de estratégias de controlo de pandemias, melhorando a gestão da resistência aos medicamentos e desenvolvendo vacinas.