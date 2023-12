Seu intestino está mais preguiçoso que o normal? Não se preocupe, recorra aos tratamentos da avó e você encontrará alívio em poucas horas

O intestino preguiçoso é um distúrbio comum. Em vez de tratá-lo com medicamentos, você pode tentar esses remédios eficazes da avó.

Apenas três evacuações por semana podem ser um sinal de alerta de que algo está errado. Em particular, pode ser um caso de intestino indolente, distúrbio de que muitas pessoas sofrem e que se apresenta com uma série de sintomas: inchaço, dor de estômago, flatulência, dificuldade de evacuação, fadiga e mal-estar geral.

Em vez de recorrer a laxantes químicos, que também podem ter efeitos colaterais, é possível trabalhar de forma natural para reequilibrar o intestino. Em primeiro lugar, é necessário seguir uma alimentação variada, equilibrada e rica em fibras. Em segundo lugar, você pode experimentar laxantes naturais contra a constipação.

Laxantes naturais contra a preguiça intestinal

Contra um intestino preguiçoso, você pode tentar alguns remédios eficazes da avó, todos formas naturais de trazer a “segunda mente” de volta à ação.

O primeiro método que você pode tentar éazeite: Basta tomar uma colher de chá assim que acordar, talvez com um pouco de suco de limão, para melhorar o estado do cólon, promover a digestão e criar uma camada protetora na mucosa intestinal. também Sementes de linhaça Pode despertar o intestino, pois é rico em fibras. Basta adicionar duas colheres de sopa dessas sementes a um copo de água e deixar durante a noite.

Pela manhã, beba o conteúdo do copo, que estará cheio de mucilagem, massa gelatinosa que reveste as fezes, deixando-as mais macias. o Ameixas secas É outro remédio natural contra a constipação, pois contém sorbitol. O conselho é comer 3-4 antes de dormir e imediatamente após beber um copo de água. finalmente, o maçãs Eles ajudam devido ao seu conteúdo de pectina, que promove a proliferação de bactérias boas no intestino. Basta comer apenas um comprimido, mesmo que esteja cozido.

Além desses laxantes naturais, Existem algumas regras gerais para combater a preguiça nos intestinos para que sejam sempre regulares:

Beba pelo menos 1,5/2 litros de água diariamente

Planeje um horário do dia para se dedicar à evacuação (o melhor é pela manhã, mas é fundamental que você se reserve o tempo certo e não tenha pressa)

Controle a respiração, inspirando deixando o ar cair em seu abdômen e expirando seguindo o mesmo caminho para trás

Siga uma dieta rica em fibras e coma 5 porções de frutas e vegetais

Exercício (ioga, tai chi, pilates)

Coma menos proteínas, especialmente carne vermelha, que pode perturbar a flora bacteriana. Prefira peixes oleosos e produtos frescos

Seguir um estilo de vida calmo e sem estresse, incluindo desfrutar de momentos de meditação e relaxamento