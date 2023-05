Pão e mel: a verdade que ninguém conta

É saudável comer pão com mel no café da manhã? Aqui está tudo o que você precisa saber neste Dia Mundial da Abelha



É comemorado em 20 de maio Dia Mundial da Abelha Pensar na preciosa contribuição desses polinizadores que nos dão mel, pólen, geléia real, cera e própolis. Alimentos úteis para o bem-estar humano. Não é por acaso que o pão e o mel faziam parte dos ingredientes do pequeno-almoço dos antepassados, que na sua simplicidade eram capazes de fornecer energia e nutrição para começar o dia da melhor forma.

Antigamente não existiam salgadinhos industrializados com alto teor de gordura e açúcar, nem barras de cereais com chocolate ou outros produtos amplamente utilizados hoje em dia. No tempo dos antepassados, havia poucos alimentos disponíveis em casa, mas o pão nunca faltava.

E o mel, por ser um produto natural que não tem prazo de validade, pode ser armazenado em grandes quantidades até por muito tempo. Claro, ainda hoje os nutricionistas costumam recomendar um café da manhã feito com pão e mel, mas também é preciso ter um pouco de cuidado se você optar por isso. Coma pão e mel no café da manhã. Vamos descobrir o porquê.

Dia Mundial da AbelhaDescubra o que acontece se você comer pão e mel no café da manhã

Começar o dia com uma fatia de pão untada com mel é indiscutível Vários benefícios para o corpo. As propriedades nutricionais do mel são conhecidas, este alimento natural é isento de colesterol e ajuda a reduzir o LDL (ruim). Além disso, contém minerais como cálcio, ferro, magnésio, vitamina C, enzimas, antioxidantes e ácidos fenólicos flavonoides.

Também é considerado um aliado do intestino, pois atua diretamente nas bactérias intestinais e é amigo do coração e do metabolismo. Suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias não devem ser subestimadas e são conhecidas por serem um remédio natural contra todas as doenças que afetam o trato respiratório (dor de garganta, tosse, faringite, laringite, resfriados, etc.).

Além de todas essas propriedades benéficas, também existem alguns destaques que precisam ser destacados Aspectos aos quais todos devem prestar atenção. Na verdade, quem sofre de problemas de excesso de peso deve ficar atento à quantidade de mel consumida diariamente, pois ainda é um alimento muito calórico (300 calorias por 100 gramas). Então tudo bem comer também bolo de melmas você também precisa se exercitar diariamente para evitar o risco de ganho de peso.

Para uma dieta saudável, também é uma boa ideia escolher um Pão integral Sobre a qual se deve espalhar o mel, para evitar níveis elevados de açúcar no sangue, especialmente no caso de diabetes. De fato, o mel tem baixo índice glicêmico por si só, mas o pão branco o eleva, o que prova que não é muito indicado para quem sofre de diabetes. diabetes.

Concluindo, se você quer comer mel todos os dias no café da manhã e não tem problemas de peso, escolha o pão de farinha de trigo integral para barrar e não ultrapasse a dose indicada pelos especialistas, que é uma colher de chá de mel por dia. (cerca de 10 gramas).