Malan é a única voz científica no debate político sobre o clima, mas para a Inquisição ele é um ‘negador’

“Não há fatos definidos em todos os campos científicos, sempre há pesquisa. São muitas as vozes sobre o tema das mudanças climáticas, a começar pelas vozes de Franco Prodi, que divergem do pensamento difundido pela mídia. Até na teologia estamos prontos para a pesquisa, sem falar no clima. Portanto, não é verdade que se trata de fenômenos que nunca vimos nas últimas décadas: estou pensando na Policine, nas inundações de Pisa, Florença e Veneza. Dogmas podem ser bons em outras áreas, mas é sempre bom ter uma postura não absolutaCom estas palavras o líder da Irmandade da Itália no Senado, Lúcio Malanfalando com ANSA esta tarde.

É raro ouvir um político narrar visões científicas de forma tão precisa e correta, que já destacaram hoje na MeteoWeb. Declarações de especialistas certificados antes das observações de Malan. Bem, a polêmica explode na Itália mesmo diante das evidências. dominado pela emoção do momento, o que nos leva a crer que a enchente de hoje é “eu nunca o viPerdemos toda a autoridade científica, e assim os oponentes de esquerda acusam Malan de sernegador do climaIsso te lembra alguma coisa?

Passamos dois anos ouvindo a frase “negacionistas covid-19“Os únicos que, por outro lado, e agora está estabelecido, compreenderam desde o início como eram as coisas sobre o vírus. E aqui estamos novamente a assistir à atribuição de rótulos estúpidos em nome da ciência a quem pensa Como de costume, entre os ‘investigadores’ mais duros que entram em Malan Entre os hereges a serem silenciados, está o Partido Democrata que está com o líder do grupo Claire Braga Ele disse: “As palavras de Malan são um exemplo clássico de negação de publicidade. Vimos o pior na América trumpiana. Apresenta fatos seletivamente, elimina pontos de vista críticos e, acima de tudo, nega a ciência“. Francesco Bocchiao presidente dos senadores democratas, argumenta assim malan Você nega a emergência climática”,Estudos e dados têm mostrado“Você nega”ciências“e abuso”Logic, nosso país e os cidadãos que sofrem na Emilia-Romagna nestas horasAté o Movimento Cinco Estrelas estigmatiza severamente as palavras de Malan.por incontáveis ​​vezes – observa o líder do grupo 5s no Palazzo Madama Heitor Lecheri – Um membro da maioria questiona as evidências científicas sobre o clima. Desta vez, Lúcio Malan, diante do desastre que se abateu sobre a Emilia-Romagna, não encontrou nada melhor do que negar a evidência dos fatos.O porta-voz da Europa Verde, Ângelo Bonelliele não hesita em descrever Malan como “negação.”Eu lembro – continua – Que o Prêmio Nobel Parisi afirma que a mudança climática é causada pela atividade humana, em particular pelas emissões de dióxido de carbono 2 . Com ele está a grande maioria dos estudiosos da área, enquanto apenas 0,034% dizem o que Malan afirma, por 1/3000Depois dos ganhadores do Nobel que pensam exatamente como malan Existem muitos.

No centro-direita, o vice-presidente da Irmandade da Itália intervém no Senado, Com exceção de Salemisegundo Malan.Ele não nega as mudanças climáticas, mas apenas aconselha evitar qualquer abordagem dogmática.”Além disso – conclui – A ciência ensina que a pesquisa e a experimentação contínuas são a base da descoberta científica“. também Maurício LupiO líder dos moderados defende seu ponto de vista malan:”Quando eu ia para a escola, na escola primária explicavam-nos que o Vale do Pó era uma planície aluvial. Isso significa que se formou com as cheias do rio Po, que o rio Po transbordou, outros rios transbordaram e sempre houve inundações. Isso é o que Malan diz, ele nunca negou a mudança climática, mas nossa abordagem é diferente“.

À noite, com um tweet, outro comentário do mesmo malan:”Os únicos verdadeiros negadores da mudança climática são os talibãs climáticos, que falam como se antes de 1880 a temperatura fosse sempre estável e como se não houvesse eventos extremos antes de 1970.. ”

Por que a política está explorando a ciência e impondo visões puramente políticas, como “científicas” quando na realidade não são? À esquerda, vemos novamente situações semelhantes às deinquisição Nasceu em operação GalileuEle foi julgado comoheregePorque ele afirmou que a terra gira em torno do sol. Triste história já vista com Doença do coronavírus O que agora se repete com as mudanças climáticas…