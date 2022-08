Um verdadeiro aliado da saúde!

Quer estejamos na Sicília na “terra dos citrinos” ou não, este citrino é omnipresente e utilizado em muitas receitas, mas também como um aliado natural da saúde. Aqui estão todos os benefícios dos cítricos em mil receitas!

o limão São os frutos de uma planta de mesmo nome pertencente à família Rutaceae. o Limão Tem um sabor muito especial, na verdade é usado para completar a especiaria mais do que é consumido como outros frutas cítricas (como uma laranja). .

Mas o sabor, que para alguns é “incômodo”, o chamado sabor “azedo” da fruta se deve, na verdade, à presença de certos ácidos, como o ácido cítrico. assustador como o nome pode ser, Ácido Cítrico É realmente capaz de reduzir a dureza da água tem trabalho Anticalcário É também um corretor de pH, razão pela qual também é frequentemente utilizado no setor cosmético.

o Limão Por isso, como na cozinha, num cocktail, ou no chá, são também um excelente aliado para uma rotina de beleza e saúde.

Limão: propriedades e benefícios

limão é fruta Com propriedades interessantes, especialmente do ponto de vista de vitaminas e minerais. o frutose O conteúdo das frutas cítricas é praticamente tão pequeno que os limões quase não contêm calorias.

esses detalhes frutas cítricasSe comidos ou usados ​​para fins estéticos, e certamente sempre da maneira certa, podem realmente trazer riqueza. Agora que é verão, desfrutar de uma boa limonada fresca ou tomar um pouco de suco e depois um bom banho, é mais divertido.

Que bom que ele é! Só de pensar que além dos benefícios citados anteriormente, o limão Têm propriedades purificantes e desintoxicantes do organismo, melhoram Digestão e ativação do sistema imunológico (Graças à vitamina C presente), é capaz de neutralizar pedras nos rins, diminuindo os níveis de ácido úrico no sangue.

Já listado parte de sua origem Deste cítrico, fica claro porque é chamado de “cuidado de limão“.

Graças ao seu alto teor de Vitamina C O que o torna rico em muitos nutrientes e antioxidantes, comida de verdade medicamento genéricoBenéfico para todas as idades, especialmente para combater doenças relacionadas para a velhice.