Existe um óleo que tem efeitos muito importantes no bem-estar humano e seus óbvios benefícios à saúde. Este é o óleo de prímula, um produto que pode ser obtido de uma planta com o mesmo nome, e é melhor que todos saibam disso. Para obtê-lo, ele deve ser extraído a frio e, em seguida, embalado, de forma que todos possam consumi-lo facilmente como um suplemento dietético. Parece inacreditável, mas algumas gramas desse óleo são suficientes todos os dias contra a osteoporose, a artrite e os sintomas da menopausa. Aqui estão todas as propriedades deste precioso óleo para a saúde e como ingeri-lo numa alimentação saudável e variada.

O que é o óleo de prímula e quais os benefícios que ele pode trazer ao corpo?

Uma compressa fria de óleo de prímula, rica em ácidos graxos essenciais, restaura o sistema nervoso. São ácidos que o corpo não possui naturalmente e são necessários para retirá-los de fora. Entre os benefícios mais importantes está a melhora geral da artrite reumatóide. Como isso pode indicar Artigo científicoNo entanto, levar de um a três meses pode parecer melhorar significativamente a rigidez e a dor. O óleo de onagra é especialmente adequado para adultos mais velhos que precisam reduzir a perda óssea e a densidade associada à osteoporose. Mas os benefícios não param por aí, pelo contrário, também há muito no campo da estética.

Algumas gramas deste óleo são suficientes todos os dias contra osteoporose, artrite e sintomas da menopausa

Para quem já sofre de todos esses distúrbios, a dose recomendada é de cerca de 3 a 4 gramas por dia. Embora seja possível verificar os resultados após apenas algumas semanas e, em qualquer caso, no prazo máximo de dois meses.

Mas quais são os efeitos do óleo de prímula na pele e no cabelo? Ajuda tremendamente contra eczema, dermatite, psoríase, queda de cabelo e acne. Seu uso contínuo também parece ser capaz de aliviar os sintomas da menopausa e pré-menstruais.

Contra-indicações e análise aprofundada

No entanto, em relação às contra-indicações, o óleo de prímula não parece ter efeitos colaterais significativos. Em casos raros, podem ocorrer náuseas e dores na cabeça e no estômago. Por este motivo, recomendamos que você sempre avalie suas oportunidades de ingestão e doses diretamente médico. Isso é especialmente verdadeiro para pessoas que tomam anticoagulantes ou medicamentos que regulam a pressão arterial e contra a esquizofrenia.

