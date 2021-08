Agamben “Não confundir ciência com política” / “Leis raciais confirmadas por estudiosos”

Uma hipótese é uma obrigação antes de mergulhar em uma ideia Giorgio Agamben, um filósofo que sempre fez parte da esquerda, mas subiu às manchetes após suas posturas “contra-correntes” (Com Massimo Cacciari) EmCompromisso vacinal: Compare a situação hoje com um período Fascismo nazista ou ditaduras soviéticasNunca é um exercício “legal”. Quem pensaria que a passagem verde poderia ser semelhante a estrela amarela para judeus, não traz justiça histórica a um dos dramas mais repugnantes do século XX como Leis raciais: por outro lado, ele argumenta – como Agamben – “Misturando política e ciência Freqüentemente feito durante toda a emergência de pandemia, pode ser um “contraponto” útil à “doutrina” oficial que afirma que a ciência é a única solução real para a tragédia de Covid-19.

Muitas vezes, para justificar os decretos da Covid, o Dpcm passado e agora Norm Soul Green PassO filósofo de hoje confirma em “La Stampa” que expõe a política É governado por razões científicasAqui, o nó entre ciência e política deve permanecer muito claro, de acordo com Agamben:Quando Mussolini decidiu introduzir leis racistas na Itália, ele fez questão de dar legitimidade e uma base científicaDe fato, naquele dramático 5 de setembro de 1938, o dia em que o Decreto sobre Leis Raciais na Itália foi publicado, o manifesto foi publicado alguns meses antes e assinado por 10 eminentes estudiosos da época em que a “ciência” absoluta era expressa como o fizeram os judeus não representa ”Raça italiana pura».

Os perigos de “confundir” ciência e política

Claro, a comparação só é um paradoxo e um aviso para entender Os perigos de vincular a política a “razões científicas”‘, especialmente quando é usado apenas como uma desculpa para decisões erráticas feitas por políticos (como aconteceu no fascismo). Hoje não existem ditaduras saudáveis No nível político, porém, há uma “tolerância zero” da opinião pública e da mídia contra aqueles que simplesmente não se alinham com a “doutrina” pró-vacina. Agamben refere-se a O perigo de estabelecer a política apenas “em bases científicas”“, Mas também para combinar competência científica e ética como sempre acordado.”Se a saúde passa a ser objeto de política de Estado transformada em política biológica, ela deixa de ser algo primordialmente sobre a livre decisão de cada indivíduo e passa a ser uma obrigação a ser cumprida a qualquer custo, por mais alto que seja.‘”, Explica o pensador em seu longo editorial em” La Stampa “. O filósofo está correto quando considera a tomada de decisões e inferências – independentemente – totalmente arriscadas, especialmente sobre eventos críticos como saúde pública e liberdade durante uma pandemia. “Lei e medicina não deveriam coincidir», Visto que quando você toca a vida e a dignidade de alguém, você precisa ter 100.000 olhos mais atentos e não tomar nada como garantido ou ‘verdadeiro’ só porque a maioria pensa assim. Isso significa que a pista verde não é necessária e a vacina foi projetada para vacinar 5G? Bem, de forma alguma: mas tanto Agamben, e, se pensarmos nisso, cada um de nós em nosso coração, Ele se preocupa com o futuro de suas liberdades e sua saúde. E então, atribuir-se cegamente a si mesmo, sem nem mesmo discutir isso em procedimentos “científicos” que limitam a liberdade dos indivíduos, traz consigo riscos – não certezas – “Uma desculpa perfeita para o controle sem precedentes da vida social»(Agamben, Ndr).

