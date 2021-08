“Pare de politizar, a ciência não deve levar os votos”

“Enough Politics in Managing Covid”. Matteo Bassetti, diretor da clínica de doenças infecciosas do Hospital San Martino, em Gênova, disse em voz alta. “Mesmo ter posto o chapéu em alguns de nós – diz a saudação de Adnkronos – por alguns partidos políticos é um erro flagrante, porque somos livres. – avisa o especialista – de que a ciência é um assunto antidemocrático. Não devemos votar de ninguém, devemos dizer às pessoas o que é certo fazer. Ciência, então se um partido gosta, não importa para mim. Medicina e ciência deve ser gratuito. “





A seguir explica: “Nunca casei com ninguém, eu e eu somos iguais. Hoje Bassetti ama a esquerda, antes de amar a direita – nota o infeccioso – mas as minhas atitudes são sempre estáticas e laterais se for para o lado me ama hoje e o outro não, então eu sinceramente não me importo. Quero agradar meus pacientes, e quero agradar o mundo científico e o rigor científico ”.