O fígado, como é conhecido, desempenha um papel importante no bom funcionamento do nosso corpo. Na verdade, muitos o definem como a “força química” do corpo humano. As funções básicas dependem do fígado, que é nossa maior glândula, como a digestão e o metabolismo dos alimentos gordurosos e açúcares ingeridos. Mas também a síntese de hormônios e a eliminação de toxinas.

Portanto, ao considerar todas essas funções especificamente, é necessário prestar atenção especial a esse órgão, a começar pela nossa dieta alimentar. Uma dieta marcada pelo abuso de alimentos gordurosos e alcoólicos, assim como um estilo de vida sedentário pode reduzir sua eficácia. O resultado é o surgimento de doenças, infecções e doenças crônicas.

Assim, uma dieta saudável, uma dieta mediterrânea, com baixo teor de gordura e açúcar e rica em certos alimentos, ajuda a melhorar a função hepática.

É surpreendente como esta bebida popular pode prevenir o câncer de fígado

Entre as doenças mais perigosas desse órgão, certamente está o câncer de fígado, que é um tumor muito difundido em todo o mundo (o sexto câncer mais comum no mundo). Estudos científicos mostraram, durante anos, uma ligação estreita entre o abuso de álcool e o aparecimento de doenças crônicas do fígado.

É muito recente (junho de 2021), porém, Pesquisa publicada pelo professor na revista BMC Public Health. Paul Rodrik da Universidade de Southampton O que leva a resultados surpreendentes. Esta pesquisa mostrou que o consumo de café contribui para reduzir o desenvolvimento de doenças hepáticas, incluindo câncer.

3-4 xícaras por dia é o suficiente

Espresso, descafeinado, solúvel ou preparado com mocha: seja qual for o café, reduz em 20% o aparecimento de doenças do fígado. O estudo inglês monitorou, por um período de 11 anos, uma amostra de pessoas (494.585) com idades entre 40 e 69 anos, das quais 384.818 eram consumidores regulares de café.

O pessoal de a. Rodrik passou a levar em consideração alguns dos fatores da amostra analisada: índice de massa corporal, consumo de álcool e cigarro. Ao longo de 11 anos de pesquisa, descobriu-se que as pessoas que bebiam café regularmente reduziram a incidência de doenças do fígado em 20%.

Embora a ciência o comprove, surpreendentemente, essa bebida popular também pode prevenir o câncer de fígado. O conselho é consumir sem açúcar e não mais do que três ou quatro xícaras por dia.

