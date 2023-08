Ministério da Saúde: “Vacinação contra a Covid para maiores de 60 anos”

O Ministério da Saúde emite uma circular sobre a vacinação contra a Covid, praticamente impondo-a no ano passado. O texto anuncia a campanha queda livre que será veiculada paralelamente à campanha antigripal (este aspecto também é idêntico em 2022). A partir de outubro, todas as pessoas vulneráveis ​​poderão se proteger do coronavírus.

Novas vacinas

“Em conjunto com a campanha da gripe para a época 2023/24, prevê-se o lançamento de uma campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, utilizando uma nova combinação de mRNA e vacinas proteicas (formulação monovalente atualizada XBB 1.5), aprovada pela Ema. e Aifa É esperado no final do verão/início do outono e todas as doses devem estar disponíveis a partir de outubro.

“Evitamos mortes e internações”

Ministro da Saúde Horace Schillaci Logo após assumir o cargo, ele anunciou que, de qualquer forma, a odiada vacina ainda seria usada em alguns círculos de direita. A publicação afirma que esta política está alinhada com o “objetivo de prevenir mortes, internações e formas graves de COVID-19 em idosos e pessoas extremamente vulneráveis, e proteger mulheres grávidas e profissionais de saúde”. A indicação é se vacinar a cada 12 meses. Qualquer pessoa que tenha estado doente ou tenha tomado doses recentemente deve esperar pelo menos 3 meses antes de tomá-lo.

grupos de risco

A resolução lista os grupos de risco. O maior de todos são pessoas com mais de 60 anos e, em seguida, há hóspedes de instituições de longa permanência, mulheres grávidas e lactantes e profissionais de saúde. Depois, há todos aqueles entre 6 meses e 59 anos que são considerados vulneráveis ​​porque sofrem de doenças crônicas e doenças incluídas na circular (doenças cardíacas, diabetes, insuficiência renal, problemas neurológicos importantes, cirrose grave e muitas outras). . Além disso, “a vacinação é recomendada para familiares e membros da família de pessoas com fragilidade severa”. Se não houver doses suficientes no início da campanha, porque as vacinas ainda não estão aprovadas, começaremos pelos maiores de 80 anos, que são os profissionais de saúde e os mais vulneráveis.

Relatar suspeitas de eventos adversos

Por fim, na circular, à semelhança do que já aconteceu, é sublinhado quando já deveria ser do conhecimento de todos os profissionais de saúde: “Aconselha-se a todos os profissionais de saúde que respeitem os princípios das boas práticas de vacinação e tenham cuidado na notificação de quaisquer suspeitas de reações adversas e enfatiza-se a importância do momento da apresentação Relatórios ao Sistema AIFA de Farmacovigilância. Os cidadãos também podem enviar relatórios.