A limpeza excessiva da casa faz mal para as crianças? A resposta está fora de dúvida na ciência

As opiniões sobre os danos potenciais às defesas imunológicas das crianças que vivem em uma casa muito limpa são divididas, mas a ciência dá suas respostas.

O aumento das práticas de higiene pessoal melhorou muito a qualidade de vida. Hoje, porém, o problema oposto parece estar se manifestando.

É legítimo questionar se a higiene excessiva enfraquece a resposta imunológica do corpo. Também porque vimos alguns “efeitos colaterais” aparecerem especificamente durante a pandemia, comoSensibilidade aumentada resultante da limpeza excessiva.

Então, se falamos de saúde infantil, o assunto fica mais complicado. Isto é porque Existem duas filosofias de pensamento praticamente opostas: Há quem defenda que a criança deve ser protegida de patógenos por meio da limpeza cuidadosa dos quartos, e quem, em vez de entrar em contato apenas com vírus e bactérias, treine o corpo para se defender.

Quando a criança chega na família, torna-se mais importante, portanto, Entendendo qual direção tomar. Porque a vontade de todos os pais é definitivamente proteger seus filhos. Um estudo recente dá uma mensagem importante e nos informa sobre o que a ciência decidiu.

Uma casa muito limpa é igual a crianças doentes? É aqui que está a verdade

Se nos perguntarmos durante a limpeza diária de nossa casa se é ou não uma prática realmente saudável para nossos filhos, podemos dar uma olhada nos resultados do estudo.

Pesquisa publicada em Jornal de Alergia e Imunologia Clínica E eles nos dão dicas valiosas. Se tivermos filhos pequenos, certamente notamos que eles instintivamente levam as mãozinhas à boca e, quando colocam os dentes, mordem tudo o que encontram ao seu redor.

Certamente alguém pode pensar que o contato com micróbios permitirá que o corpo de uma criança aprenda a se defender, e isso é parcialmente verdade. não por acaso A maioria das defesas imunológicas se desenvolve graças a micróbios saudáveisgermes no trato gastrointestinal.

No entanto, segundo especialistas, a higiene e a limpeza da casa não interferem no amadurecimento do sistema imunológico. pelo contrário, Os bebês extraem “poder” do contato com os micróbios da mãe e familiares. Ele aprende apenas parcialmente como gerenciar ataques externos de contato com superfícies e objetos.

Ainda segundo os especialistas, não existe relação direta entre a diminuição das defesas e o uso de detergentes/desinfetantes, exceto em alguns casos. Eles também acrescentam que para proteger adequadamente a saúde das crianças É necessário proceder às vacinações de rotina. No mínimo, o conselho é não abusar de detergentes e/ou produtos químicos nocivos, que podem ser perigosos, além de poluir o meio ambiente.