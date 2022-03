Marche Council premia estudantes de Jesse por projetos científicos – Marche

(ANSA) – Ancona, 24 de março – A Presidência do Conselho Regional de Marche homenageou os alunos do Instituto de Educação Superior “J. Galilei” de Yesé (Ancona) pelos resultados alcançados no campo científico. A iniciativa está no Palazzo delle Marche em Ancona. Ao final do encontro, Latina entregou aos alunos um certificado de participação na ESA (Expo science Asia): o principal evento científico para os Emirados Árabes Unidos, realizado em Dubai (20 a 26 de fevereiro), onde os alunos do Iis jesino apresentaram quatro projetos que foram implementados nos setores de meio ambiente e química como parte do I Giovani e le Scienze”. A próxima nomeação de investigadores científicos do Iis Galilei será em Milão com a fase nacional do concurso, que terá lugar na Fast (Federação das Sociedades Científicas e Técnicas) de 9 a 11 de abril.



Hoje, a iniciativa no Palazzo delle Marche contou com a presença de alguns dos jovens que participaram do Concurso Nacional Miur “Juventude e Ciência”, o diretor da escola Luigi Frati, o Prof. Ion Baldoni, Edgardo Catalani, Milva Antonelli e Massimiliano Loroni. Complementando-os, o presidente da Assembleia Legislativa, Dino Latini, destacou como “importante premiar o mérito, também por meio de bolsas e fundos destinados às escolas, possibilita ajudar crianças merecedoras durante toda a vida escolar”. Latini reiterou o compromisso de apoiar as Escolas Marche e os alunos, da forma que julgar mais adequada, “que se tornam exemplos importantes para todos os jovens”. (lidar).