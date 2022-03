Conta de eletricidade triplicou: o Club Gym estará fechado a partir de 1º de abril

GRAMA. A essas horas, os clientes da academia Klab na Via Fiorentina, aberta desde 2017 acima do supermercado Esselunga, em Bratília, recebem um e-mail anunciando o fechamento do negócio. O ginásio vai encerrar daqui a pouco mais de uma semana, a 1 de abril, e as razões apontadas pela propriedade prendem-se com o aumento dos custos de energia.

Imagens duras de duas contas de eletricidade são anexadas aos e-mails enviados aos clientes. A primeira diz respeito a dezembro de 2019 e ascende a 24.800 euros; A segunda refere-se a dezembro de 2021 e ascende a 74.878 euros. Na prática, o custo da energia, que já era alto há dois anos, triplicou. Esta, de acordo com os gerentes da academia, é a principal razão pela qual eles foram forçados a fechar.

“Os aumentos maciços de energia vieram depois de dois anos horríveis – escreve a empresa no e-mail do cliente – devido ao Covid, em que nossa empresa sofreu grandes perdas. Devido ao Covid, muitos acionistas ainda não voltaram. Para frequentar academias e piscinas: Então até agora, metade voltou apenas para atender cães em Prato apesar de um retorno gradual após os complexos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. O impacto do custo de energia já se tornou significativo nos últimos meses. Todo o ambiente Klab em Prato consome uma grande quantidade de energia: piscinas e spa consomem água para tratar e aquecer a água, Além disso, saunas e banhos turcos consomem muita energia para manter altas temperaturas de funcionamento, e as medidas de prevenção da doença Covid não nos permitem reprocessar o ar condicionado mas apenas expulsá-lo, com um aumento significativo no consumo.”

Aliás, a Klab tem mais duas academias que continuarão abertas em Florença e o e-mail tenta evitar a objeção lógica: por que está fechada em Prato e não em Florença? Além disso – escrevem os diretores – devido à conformação acima do solo do edifício (de Prato, ed.) e aos grandes volumes da estrutura, o impacto energético do Klab de Prato sempre foi relativamente crítico em comparação, por exemplo, com o Klab de Marignolle que é uma “caixa” mais eficiente no uso de energia em termos de morfologia e estrutura.”

“Numa situação já seriamente comprometida pela Covid, que decidimos financiar concordando em pagar mais perdas – acrescentam os gestores – com a chegada da guerra na Ucrânia, o custo da energia voltou a subir cerca de 50% e apesar da mitigação medidas tomadas pelo governo, o custo da conta certamente ficará acima do valor impressionante de dezembro de 2021 nos próximos meses.”

No entanto, os clientes serão compensados. “Todos os valores de assinaturas não utilizadas de 1º de abril até o vencimento da assinatura – leituras de e-mail – e créditos que ainda não foram usados ​​serão devolvidos.”