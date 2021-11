Às vezes procuramos ingredientes natural >> adjetivo que beneficiam nossa beleza e dieta. Sim, porque estamos cada vez mais inclinados a confiar tanto quanto possível nos produtos originais. Um deles, que se tornou especialmente popular nos últimos tempos, é o petróleo coco, que tem vários benefícios. Este poderoso concentrado de ácido hialurônico é amplamente usado na Índia e na Ásia e tem propriedades com as quais nem sequer sonharíamos.

Estou pensando emefeito de queima de gordura, devido às propriedades anti-sépticas, analgésicas e antifúngicas que possui. Portanto, é um aliado valioso para nós couro, que não nos desapontará se for usado regularmente. O primeiro uso interessante é a cura. Na verdade, desde os tempos antigos, o coco tem sido explorado por suas propriedades curativas. Em particular, acelera a regeneração do tecido epitelial, melhora a atividade das enzimas antioxidantes e estimula o colágeno. Quando, como todas as substâncias ricas em ácido hialurônico, promove a reparação da textura cutânea, favorecendo a cicatrização natural.

Vemos outro uso, muito eficaz, especialmente para mães que têm dificuldade em combater os piolhos. Estes últimos, na verdade, são parasitas difíceis de erradicar. OK, o óleo O coco é um excelente remédio, pois aumenta em 43% a capacidade dos inseticidas, sufocando o parasita. Tudo isso é mais eficaz do que o simples óleo que também é usado para lidar com esse tipo de problema. O terceiro uso é antiinflamatório e antifúngico. Na verdade, pode ser usado para acalmar inflamações e contra fungos. Isso ocorre porque o ácido hialurônico presente nele é rico em propriedades antimicrobianas e antifúngicas.

Além disso, é recomendado em caso de queimaduras e hematomas para acelerar a cicatrização. Depois disso, pode ser usado topicamente em casos de dermatites e infecções, como Candida albicans. Além disso, é conhecido por sua poderosa capacidade hidratante e emoliente. Portanto, também pode ser usado como creme para o rosto, para manter o frescor da pele, contra o ressecamento e as rugas. Mais uma vez, não se esqueça do seu efeito excepcional como máscara para cabelos frágeis que se tornam macios e brilhantes.

Qual óleo de coco você prefere?

No mercado, o óleo de coco pode ser encontrado em diversos tipos, mas sempre é melhor escolher o óleo 100% natural. Ou seja, o melhor é orgânico, não processado. Isso ocorre porque as quantidades de compostos antioxidantes nele são muito maiores.