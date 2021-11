The Favignana Trap abre à ciência: vai acolher um centro de investigação no Mediterrâneo

Um investimento de € 35 milhões para estabelecer um centro internacional de estudos, pesquisa e treinamento de paisagens e estradas mediterrâneas dentro da antiga fábrica Florio em Favignana, com a participação de 27 parceiros científicos da Europa (Itália, Alemanha, Espanha, França, Grécia) e de países como Síria, Turquia e Tunísia, o Egito pertence à rede MedWays da Accademia dei Lincei. “Favignana MedWays”, assim se chama o projeto, elaborado pelo Departamento PDTA da Universidade La Sapienza de Roma em colaboração com o município de Favignana – Ilhas Egadi.

Foi proposto ao Ministério da Coesão Regional e do Sul e é candidato a financiamento no âmbito do redesenvolvimento e regeneração de locais para criar ecossistemas de inovação no Sul. Caso seja dada luz verde, a antiga fábrica de Florio será transformada num ‘ponto koinè’ da coesão mediterrânica, num espaço aberto para acolher cursos de formação (workshops, laboratórios, escolas de verão) e iniciativas de investigação interdisciplinar ligadas ao ambiente e à paisagem. de Marie Nostrum.

“A inclusão de 27 parceiros internacionais, incluindo 17 instituições universitárias e 10 da sociedade civil, incluindo fundações e redes de especialização, atesta o grande interesse e entusiasmo por esta iniciativa, na qual a região do Mediterrâneo está muito bem representada, mesmo fora dos seus limites – explica Mosè Ricci, autor da pesquisa para a Accademia dei Lincei, da qual nasceu a ideia do centro – um mar que é um guia maravilhoso para todos nós, um livro aberto no qual aprendemos técnicas de resiliência, “adaptando-se a as alterações climáticas, estudando a qualidade de vida, em plena conformidade com o que se pretende apoiar ”.

O projeto “Favignana MedWays”, que incluirá arquitetos, biólogos marinhos, químicos, arqueólogos, historiadores da arte e interessados ​​no Mediterrâneo, teve o forte apoio da Accademia dei Lincei: “Conheci o projeto desde o seu início e depois o seu desenvolvimento neste campo – declara Antonio Sgamilotti, Membro da Academia – representei de imediato o momento de montagem de várias unidades de investigação, e, pela minha experiência, este primeiro sucesso também se repetirá com o nascimento do Centro, que se irá iterativamente tornar-se uma importante referência para os investigadores italianos e estrangeiros sobre os temas mediterrânicos, na sua complexidade e escala. ”.

O projeto apresentado ao ministério prevê também a reforma e o fortalecimento da antiga fábrica de Florio, que abrigará o centro. De facto, serão realizados um conjunto de trabalhos para tornar os espaços, tanto interiores como exteriores, seguros, de forma a valorizar a sua usabilidade, o que também será suportado por novas funções expositivas e pela presença de uma casa de hóspedes que poderá acolher estudiosos de todo o mundo. Todas as intervenções serão implementadas em uma perspectiva ambientalmente sustentável, inteligente e verde. “A ex-Tonara – explica o arquiteto Marco Scarpinato, que contribuiu na formulação do projeto – tem um grande potencial e a ideia da gestão é fazê-la dialogar, graças à sua história e identidade, com o mundo, e com ser totalmente incluído no círculo cultural do Mediterrâneo. “

A antiga fábrica Florio, após a eventual aprovação do projecto pelo Ministério, será em todo o caso transformada num centro de reuniões e debates sobre questões mediterrânicas graças ao acordo assinado entre o Município de Favignana – Ilhas Egde e a Universidade de La Sapienza de Roma. “Iniciamos esta primeira cooperação, mas o acordo está aberto a todos os parceiros que desejam aderir. Agora vamos envolver também a Universidade de Palermo e a região da Sicília – disse o prefeito Francesco Forgione – nosso objetivo é trazer de volta a vida ao Florio durante todo o ano, não apenas como um espaço de museu visitado no verão por milhares de turistas, mas também como um centro de pesquisa e centro de experiências acadêmicas e sociais no Mediterrâneo. ”