Um remédio totalmente natural tomado 3 vezes ao dia para se livrar do colesterol

Um remédio que deve ser tomado 3 vezes ao dia para se livrar do colesterol

Um remédio que deve ser tomado 3 vezes ao dia para se livrar do colesterol. A web está cheia de receitas “milagrosas” que só servem para ganhar cliques e dinheiro. Na maioria das vezes, eles não fazem absolutamente nada, outras vezes podem ser perigosos.

Posto isto, a receita que hoje propomos tem na sua base dados factuais indiscutíveis e é precisamente por isso que a sugerimos.

É um remédio caseiro com alho e limão que pode ajudar as pessoas a lutar colesterol Para limpar o sangue.

Contanto, é claro, que você siga uma dieta e estilo de vida corretos.

Mas vamos ver como e por quê.

Por que o alho é importante

o alho Importante porque é antibacteriano, antiviral e anti-séptico. Em particular, contém antioxidantes que podem ajudar a libertar as artérias de quaisquer coágulos; Além disso, sabe-se que também pode ajudar a manter a pressão arterial baixa e que também pode ajudar na regulação do chamado colesterol “ruim”, ou seja, LDL (lipoproteína de baixa densidade).

Não só isso: o alho é um excelente antibiótico e pode ajudar a prevenir o envelhecimento celular.

Por que o limão é importante

Entre as frutas cítricas, o limão é muito rico em vitamina C, um poderoso antioxidante. A vitamina C pode ajudar a prevenir ou passar resfriados (tosses, resfriados, etc.) mais rapidamente.

Ele também parece ser capaz de fortalecer o sistema imunológico, prevenir o envelhecimento e ajudar a manter o colesterol sob controle. Claro que é melhor, quando possível, consumir limões apenas de culturas orgânicas, caso contrário, isso pode causar o problema de quaisquer vestígios de pesticidas e fertilizantes na casca.

receita

36 dentes de alho são preparados sem camisa; Três limões são então limpos por imersão em bicarbonato, depois enxaguados e fatiados.

Então você coloca um litro de água em uma panela e aquece, mas sem deixar ferver.

Neste ponto, despejamos as rodelas de limão e os dentes de alho mencionados acima.

O cozimento deve durar um quarto de hora, sem levar sempre à fervura, por isso o fogo deve ser mantido baixo. Depois de cozido, deixe descansar na geladeira por pelo menos 12 horas.

Depois de doze horas, é filtrado e consumido duas ou três vezes ao dia, pouco mais de meia xícara de cada vez.

Em seu bolso está um diploma de ciência alimentar e nos dedos uma grande paixão por escrever. Estou particularmente interessado em tópicos de reciclagem e faça você mesmo, mas gosto de escrever sobre qualquer assunto, desde que seja curioso e envolvente. Amo fotografia e viajar.

