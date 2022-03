Sobrevivendo por 24.000 anos. A ciência nos mostra que é possível

Existe algo que possa sobreviver por 24.000 anos? A ciência nos diz por que isso é possível. A descoberta é emocionante.

Pode soar como ficção científica, parecer impossível, mas há algo na terra que pode sobreviver 24.000 anos.

Estes são alguns formas de vida capaz de sobreviver congelar. Depois de 24.000 anos congelado em permafrost Esses organismos retomaram suas vidas normalmente sem aparentemente sofrer as consequências de um deles Hibernação longo prazo.

É uma descoberta sem paralelo que pode ser um pequeno passo importante para a pesquisa já existente sobreA hibernação se aplica a viagens espaciais.

Para começar, a hibernação é um estado em que a temperatura normal do corpo é reduzida, reduzindo assim funções vitais ao mínimo Indispensável para sua sobrevivência.

Ao fazer isso, o Metabolismo do tópico para 70%a redução que permite a conservação da energia vital para alimentar o organismo.

Quem são essas criaturas e como vivem?

Esses organismos são chamados Rotores árticos Eles são formas de vida microscópicas que os cientistas podem trazer de volta à vida, tirando-os deles permafrost A partir de Sibéria.

Neste permafrost, esses organismos permaneceram inalterados por muito tempo 24.000 anos Para ser então “despertado” em Laboratório Pushino da Rússiaque é um laboratório especializado na ciência das altas temperaturas e mais especificamente no isolamento desses organismos.

As palhetas do Ártico foram coletadas graças a um equipamento de perfuração Graças a ela verme nematoide cerca de 30.000 anos atrásbem como algumas formas de vegetação com milhares de anos.

Quando os rotíferos acordaram, eles retomaram suas vidas normais e imediatamente começaram a Reprodução. Segundo os cientistas, esses organismos também serão capazes de resistir a epidemias como fomeO falta para Oxigênio e asecagem.

Ele disse que este sono especialmente sono criogênicoNo futuro, pode ser a chave para a sobrevivência em algumas das situações mais extremas para os organismos.