A medicina leve está chegando na amandola? O presidente da Comissão de Saúde, Sibillini, está convencido disso

2′ de leitura

– “Acho que o retorno da tão esperada enfermaria da Medicina Amandola à sua cidade de direito provavelmente ocorrerá em um ano e certamente não agora, como eles gostariam que acreditássemos” – diz de Finanze.

Amandola – Departamento de Medicina ou Medicina Leve do Hospital New Amandola? Esta é a pergunta feita pela presidente da Comissão de Saúde de Sibillini, Luisa de Finanze, que continua a lutar pelo direito aos serviços de saúde para a comunidade serrana que representa. Mais do que uma pergunta, sua convicção é “baseada em informações confiáveis” que ele diz ter obtido na área. “Falamos de medicina leve no tempo de Livni e isso está chegando para Amandola” – confirma – tanto que me pergunto por que mudamos a administração regional se nada mudou para nós e os planos de Ceriscioli estão implementados? “.

“Tomei conhecimento da próxima aquisição por empréstimo para utilização da área FASTA 4 da nova unidade de saúde, que foi construída em Amandola no Estádio Desportivo, financiada pela Proteção Civil, com um custo superior a 3 milhões de euros. Presidente Finanzi- Estamos acompanhando passo a passo o que está acontecendo em relação à longa questão do hospital que se arrasta às custas dos cidadãos de nossas terras. Mas não quero entrar no mérito da disputa em curso, pois não considero o uso do instrumento um argumento vazio, embora também pense que o uso real, que deve ser usado, também deve ser enfatizado.

“Acredito que na estrutura que deverá albergar temporariamente a enfermaria de medicina, haverá sim um internamento prolongado, um cuidado intermédio, que nada tem a ver com o que era a verdadeira enfermaria de Amandola – continua – as razões pelas quais esta vai Em primeiro lugar, a localização deste edifício que fica a mais de um quilómetro do diagnóstico radiológico, mas se este obstáculo for ultrapassado, a necessidade urgente por parte do Hospital de Fermo de um “anexo”, que garanta a possibilidade de utilização os leitos para pacientes subagudos de longa permanência, o que está aumentando a carga no hospital de referência em Fermo. Então, acho que o tão esperado retorno da enfermaria de Medicina de Amandola à sua cidade de direito provavelmente ocorrerá em um ano e certamente não agora, como eles gostariam que acreditássemos.”

E a história continua…