Em Cosenza, está tudo pronto para o “Festival de Ciência e Curiosidade”

COSENZA – Está tudo pronto Obrigado, primeira edição subordinar Festival de Ciência e Curiosidade de Cosenza. Durante o fim de semana de 26 e 27 de março de 2022, Castelo da Suábia Normandalocalizado no centro histórico da cidade, sediará conferências, apresentações e atividades científicas e educacionais conduzidas por acadêmicos, usuários e professores universitários especializados em ciências e temas paralelos.

Entre outros personagens, como Adrien Fartad, Luca Perry e Willie GuastiÉ muito popular entre os jovens graças ao seu negócio de publicação online.

No sábado, 26 de março, às 12h00 – no âmbito da Conferência sobre Natureza, Dinossauros e Sustentabilidade – estarão também presentes Francesco Barberiniaspirante a ornitólogo e escritor, apaixonado pela evolução e pela natureza, Porta-estandarte da República Italiana (o candidato mais jovem de todos os tempos) foi nomeado por mérito científico e midiático, pelo Chefe de Estado Sergio Mattarella em 2018.

Várias exposições serão realizadas nas salas do castelo Em cooperação comUniversidade da CalábriaE a mo/snoop (Museu de História Natural da Calábria e Jardim Botânico) e museu (Museu do Meio Ambiente). Para a ocasião, serão apresentadas exposições dedicadas a plantas muito raras de espécies protegidas a nível europeu, rochas, minerais, fósseis indicadores climáticos, fósseis de animais extintos, incluindo um clone de crânio. Tiranossauro Rex.

O tema principal da edição 2022 do Pensa Tu – que afetará tangencialmente os conteúdos e intervenções dos convidados – é a mudança climática. Isso será acompanhado de temas relacionados à astronomia e espaço, com encontros como “Itália el“Exploração espacial, história e perspectivas futurasParticipação Marinho Crisconio, Diretor de Projetos da Agência Espacial Italiana, H Armando Schiambolini, Diretor de Operações Espaciais da Altec, enquanto na seção de exposições haverá um modelo em escala do Vega (European Advanced Generation Carrier), um transportador operacional em uso pela Arianespace, desenvolvido em colaboração com a Agência Espacial Italiana e a Agência Espacial Européia; Outra apresentação incidirá sobre a experiência recente de “Space Adventure” na Calábria e as perspectivas que se abriram graças ao projeto.

O“A ideia é sugerir temas diferentes para cada versão com base nos mais populares E em ocasiões especiais, dar ao festival uma identidade forte em termos de reconhecimento e divulgação por todo o território. A participação das escolas para as quais serão alocados na manhã do dia 26 de março será essencial, com cursos organizados de acordo com o nível acadêmico dos participantes.

O“A abertura está marcada para sábado, 26 de março, às 10h; A participação em atividades e visitas a exposições será possível nos dois dias até à noite.

Pensa Tu é organizado pelo Orizzonte degli eventi, Svevo srl, patrocinado pela Universidade da Calábria e em parceria com o Extramuseum of Arts, Science and Technology e a Nish Association.

O evento faz parte das iniciativas do Festival Castello Svevo مهرجان transcultural. A encruzilhada da arte, identidade e património, Financiado pela região da Calábria para atividades de animação para o patrimônio cultural (Buck Calábria 2007/2013).

Todos os detalhes e o programa completo estão disponíveis no site oficial: www.pensatu.it