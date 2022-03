Corona vírus | COVID-19 | insônia | distúrbios do sono | Sagrado Coração de Dom Calabria

A insônia que se arrasta há anos sem tratamento, mas também a dificuldade para dormir causada pela Covid-19, juntamente com a apneia obstrutiva do sono, são os distúrbios do sono que tornam o momento de descanso um verdadeiro pesadelo para Veronese. Esta é a imagem que apareceu durante as entrevistas individuais com especialistas do Hospital Sacro Cuore Don Calabria em Negrar, que ocorreram ontem de manhã, 19 de março, no Centro de Diagnóstico e Tratamento Sacro Cuore por ocasião do Dia Mundial do Sono.

A iniciativa contou com a participação (por marcação) de cerca de trinta indivíduos veroneses, jovens e idosos, cuja vida diurna é severamente afetada pela baixa qualidade do sono. “São pessoas que há anos lutam contra a insônia e, finalmente, graças a este dia aberto, decidiram recorrer a um especialista – confirmou o Dr. Gianluca Rosato, chefe do Centro de Medicina do Sono de Negrar – até agora tentaram para lhe oferecer um tratamento do tipo faça você mesmo, e o único resultado é um aumento nos distúrbios do sono também. os ansiolíticos de venda livre só porque sua amiga também os tomou e “sentiu-se bem. Nunca faça tais propostas”.

Aqueles que se tornaram assim por causa da pandemia se juntaram aos que sofrem de insônia crônica. O Dr. Rosato disse: “Em média fazemos 1.500 visitas e 1.000 verificações efetivas, mas desde o início da pandemia temos registado um aumento de pelo menos 30% nos pedidos – como disse o Dr. de contágio para si e seus familiares; trabalho inteligente que em muitos casos levou a jornadas de trabalho estendidas; uso excessivo de aparelhos eletrônicos (smartphones, computadores, tablets) cuja luminosidade pode alterar a produção de melatonina; ansiedade diante de perder o emprego e agora medo, indo de volta ao escritório, sem saber como retomar a vida cotidiana”.

No entanto, as complicações deixadas pelo vírus também afetam a qualidade do sono: “Algumas pessoas que se recuperaram da doença queixam-se de medo de adormecer porque se lembram de dificuldades respiratórias que ocorreram, principalmente à noite. Um homem, por exemplo, disse ao nosso psicólogo que tinha que se levantar e abrir a janela todas as noites por causa da sensação de mau hálito — disse o médico do hospital de Negraar —, mas outras pessoas relataram que após a lesão, mesmo que leve, eles lutavam para adormecer ou acordavam com frequência. A hipótese é que o envolvimento do vírus neuronal, que vimos com distúrbios do paladar e do olfato, também afeta o sono”.

Os possíveis tratamentos recomendados pelo Dr. Gianluca Rosato são: “Se surgiram problemas recentemente, é benéfico tomar melatonina. O Sagrado Coração de Dom Calabria também realiza a dose salivar desse hormônio direcionador cronotrópico, ou seja, capaz de direcionar o ritmo entre o sono e a vigília. Por outro lado, se persistir, é necessário informar o seu médico do problema que irá prescrever uma visita a um especialista se for o caso.”

Por fim, nos jovens, a insônia pode ser causada pelo mau hábito de ir para a cama muito tarde e uso excessivo de aparelhos eletrônicos – concluiu Rosato -, mas também pode mascarar a depressão causada pelo estado da epidemia que os privou por tanto tempo grandes. de suas vidas diárias e suas relações sociais com seus pares”.