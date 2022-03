As mudanças climáticas e as crianças da aspirina

A mudança climática devido às atividades humanas é um caso real e cientificamente comprovadoEsse fenômeno é chamado Aquecimento global. O clima sempre mudou, mas há fortes evidências de que as mudanças climáticas atuais estão aumentando a variabilidade climática.

Virgílioou Publio Virgilio Marone um poeta nascido em 70 aC na Gália Cisalpina em seus escritos, falando da mudança do clima, dos capítulos do passado que não existem mais.

Giacomo Leopardi também Ele fala sobre as mudanças climáticas. Pelo que se pode ver em sua autobiografia, era um leitor assíduo das ciências naturais, da astronomia e da influência do clima no comportamento humano. O vigilante Leopardi deixa em um de seus escritos (Pensamentos) estas frases:

“Suponho que todos se lembram de que ouviram de seus anciãos várias vezes, como me lembro de meu país, que os vinhos ficaram mais frios do que eram e que os invernos são mais longos; e que, em seu tempo, já perto da Páscoa, eles estavam acostumados a deixar as roupas de inverno e levar as roupas de estado; Qualquer boom hoje, segundo sua opinião, apenas em maio e às vezes em junho, pode-se sofrer … “

O clima estava mudando até então. Ele viveu de 1798 a 1837 no meio da Pequena Idade do Gelo. Uma das muitas flutuações climáticas.

vamos, A ciência formaliza as mudanças climáticas com fortes evidênciasNo entanto, algumas pessoas riem disso nas redes sociais. O mesmo se aplica ao conceito de previsão do tempo, onde na Itália, apesar da proliferação de sites meteorológicos e do uso de aplicativos, há quem zombe deles, principalmente aqueles que falam sobre o clima futuro, abusam da ciência. Também nos ofendemos ao relatar dados e informações de fontes científicas.

A ciência tem origens distantesbem diferente de 50 ou 10 anos, pois ele está progredindo em todas as áreas todos os dias.

A ciência foi a criação do fogo, como a atenção primária ao paciente. Essas inovações aumentaram gradualmente a duração da vida humana e deram origem ao bem-estar.

No final do Paleolítico, a expectativa de vida era de cerca de 18 anos, mas se você chegar aos 15 anos, isso aumenta para 25-37 anos. No Neolítico, pode chegar a 50-60 após 15 anos. Na Idade do Bronze e na Idade do Ferro, a esperança de vida até aos 15 anos situava-se entre os 28 e os 36 anos. Após 15 anos, a expectativa de vida era em média de 50 a 60 anos.

As mortes foram em sua maioria infantis devido à falta de vacinasE todas as doenças causadas por vírus causaram uma alta taxa de mortalidade entre as crianças. Depois que a idade média é de 15 anos, desenvolvimento de anticorposquem é vacinado hoje também pode viver até 60 anos, idade comparável hoje a mais de 90, mas sofre de doenças e muitas vezes sem dentes.

No entanto, O homem ofende a ciênciaUm luxo conquistado com a modernidade. Temos melhor higiene e remédios, mas ao mesmo tempo comemos mal e os alimentos geralmente contêm substâncias nocivas. Os velhos eram moderadamente magros e fortes sem nunca ir à academia. Hoje eles não sofrem de doenças crônicas como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e estresse. Os tumores eram aparentemente menos comuns.

No entanto, hoje, a longevidade aumentou significativamente. Nos países ocidentais, a mortalidade infantil quase desapareceu.

A ciência nos oferece oportunidades para viver melhor e com mais saúde na velhice. No entanto, a ciência está sendo vilipendiada, especialmente nos últimos tempos. Nós somos os filhos da aspirinauma descoberta colossal, como Antibióticos e vacinas. E quem sabe muitas doenças não serão resolvidas em breve.

A ciência está ficando mais cínica do que era no passado quando fala sobre mudanças climáticas. Mas isso é apenas ignorância, falta de conhecimento das coisas.