Afirmações científicas nunca terminam: Uma dieta tradicional do tipo mediterrâneo Rico em alimentos como peixe, frutas, vegetais e nozes Menor risco de demência. Um estudo publicado na revista diz isso Medicamentos BMCPessoas mais fiéis à dieta mediterrânea têm maior risco de desenvolver demência até 23% menos Em comparação com aqueles que seguem poucas tradições gastronômicas na região do Mediterrâneo. Há poucos dias, ele pesquisou a dieta mediterrânea mantém o cérebro, que está “mais limpo”, Com menor acúmulo de proteínas tóxicas. A nova obra é dirigida por Oliver Shannon de universidade de newcastle, Ele encontra sua força nos números: analise os especialistas Dados de 60.298 indivíduos do UK Biobank. Os autores atribuíram pontuações aos indivíduos usando duas medidas de adesão à dieta mediterrânea. Durante uma média de 9,1 anos de observação, desenvolveram-se 882 casos de demência. Os autores também consideraram o risco genético de demência de cada indivíduo. Eles descobriram que os participantes com maior adesão à dieta mediterrânea tiveram um risco 23% menor de desenvolver demência do que aqueles com menor pontuação de adesão, o que equivale a uma redução de risco absoluto de 0,55%. Não foi encontrada interação significativa entre risco genético de demência e adesão à dieta mediterrânea, fato que, segundo os autores, poderia indicar que a associação entre maior adesão à dieta mediterrânea e risco reduzido de demência é persistente. Independentemente do risco de demência de genes individuais. Os autores concluíram que uma dieta mediterrânea com alta ingestão de alimentos vegetais saudáveis ​​pode ser uma intervenção importante a ser incluída em futuras estratégias de redução do risco de demência.