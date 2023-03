Todas as estrelas estão na dieta cetônica porque funciona, mas os riscos são enormes

É a dieta do momento e muitos VIPs a elogiam: Keto realmente parece funcionar, mas vale a pena? Todos os riscos.

o dietasEle, como muitas outras coisas, está sujeito a mudanças na moda e às tendências atuais. De vez em quando surge uma nova dieta milagrosa que promete resultados insanos em pouco tempo, com pouco esforço, sem abrir mão do doce, sem levantar um dedo, e outras mentiras das quais é bom aprender a se defender. Mas no meio da floresta de búfalos, de vez em quando aparece alguma coisa útil e que funciona mesmo, como dieta cetogênica.

Todas as pessoas importantes e celebridades falaram e promoveram em alto e bom som, dos Estados Unidos à Itália. Em nosso país, ele foi o último porta-voz desse estilo de vida superproteico Noemi. Aliás, a cantora passou por um período de sumiço de cena durante o qual reapareceu mais magra e em forma e declarou que o “ceto” foi exatamente o que a ajudou, junto com o crossover. Mas antes de entrar nesta dieta, você também deve saber sobre todos os terríveis perigos que ela esconde.

A dieta cetogênica: por que é tão perigosa?

lá cetogênica Depende principalmente de proteína e em gordo. Pode parecer contraditório, mas o princípio básico é muito simples: ao eliminar os carboidratos e focar nas gorduras, seu corpo e metabolismo começarão a queimá-los primeiro, explorando a capacidade natural do seu corpo de atacar a gordura e convertê-la em energia. Além de malhar, a dieta também inclui muitos alimentos diferentes de outras dietas abacate ou salmãoRico em gorduras positivas.

O corpo se alimenta principalmente de gorduras e proteínas, e entra em “estado de cetoseQual é exatamente o objetivo da dieta de queima de gordura. Isso não apenas promove a perda de peso, mas também regula a glicose no sangue, o açúcar no sangue e os níveis de pH no sangue. Mas já no princípio desta dieta existe um grande problema que a torna perigoso Na verdade, não é adequado para uma vida saudável e equilibrada.

Mesmo em uma dieta de emagrecimento e com o objetivo de perder peso, nunca se deve excluir Uma gama completa de alimentos da dieta. Carboidratos são importantes, se ingeridos no ponto certo, é claro. Uma dieta que se concentra em apenas uma categoria por muito tempo não pode ser realmente saudável. Isso pode ser feito por um curto período de tempo, para recuperar a forma após um evento importante ou para se livrar dos quilos extras que nos pesam. Mas para um verdadeiro transformador de vida, esta não é a dieta certa.

Há muitas pessoas que foram acusadas sintomas muito graves Associados a esta dieta, como náuseas, vômitos, diarréia, desidratação, perda de apetite e sonolência mesmo a curto prazo. Se for seguido por muito tempo, as consequências podem ser graves para o corpo e definitivamente não é adequado para uma mudança completa de estilo de vida que alcance resultados permanentes.