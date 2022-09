Esclerose múltipla, atividade física regular reduz transtornos de humor

o Os benefícios da atividade física regular Eles não estão relacionados apenas à saúde do sistema cardiovascular, mas também se estendem ao sistema nervoso central, melhorando a qualidade de vida dos pacientes com EM. Esse mecanismo protetor será atribuído ao efeito positivo que o exercício exerce sobre o sistema imunológico. É o resultado de pesquisas realizadas, em pacientes e modelos animais, pelo Departamento de Neurologia do Irccs Neuromed de Pozzilli (Is) em colaboração com a Universidade de Tor Vergata, o Irccs San Raffaele e a Fundação Irccs Santa Lucia em Roma.

Publicado em ‘Neurobiologia da Doença’, O estudo examinou 235 pacientes com esclerose múltipla, analisando seu nível de atividade física nos seis meses anteriores ao diagnóstico. “Com base em seu estilo de vida – ele diz Luana Gilio, o primeiro site sobre trabalhos científicos Dividimos os pacientes em três grupos: sedentários, aqueles que costumavam fazer atividades de intensidade moderada e aqueles que se exercitavam vigorosamente. Os resultados nos mostraram diferenças estatisticamente significativas entre os três grupos em termos de níveis de ansiedade e depressão.”

Além da observação clínica, os autores da pesquisa também analisaram O nível de inflamação no sistema nervoso central Nos pacientes, medindo-se os níveis de interleucina 2, o mesmo marcador inflamatório também foi analisado no modelo animal de esclerose múltipla. “Nós vimos – diz Diego Sentons, chefe da unidade de neurologia – que o exercício físico está associado à diminuição da expressão da interleucina-2. Na prática, a atividade física terá um efeito anti-inflamatório no sistema nervoso central e terá um efeito positivo no humor.”

“Sabemos – continua Gillio – que A neuroinflamação desempenha um papel importante no desenvolvimento de distúrbios como ansiedade e depressão. Portanto, este estudo traz uma mensagem importante para a prevenção: ser fisicamente ativo ao longo da vida se traduz em uma vantagem para a saúde, mesmo quando somos afetados por uma doença como a esclerose múltipla. Pesquisas futuras terão como objetivo avaliar os efeitos do exercício físico quando a doença tem um curso de longo prazo.”